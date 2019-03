Brune Poirson Ã©lue vice-prÃ©sidente de lâ€™AssemblÃ©e des Nations-unies pour lâ€™environnement

Brune Poirson, secrétaire d’Etat auprès du ministre d’Etat, ministre de la Transition écologique et solidaire, a été élue vice-présidente de l’Assemblée des Nations Unies pour l’Environnement (ANUE), pour un mandat de deux ans. Il s’agit d’un poste auquel ne sont éligibles que les ministres en exercice. La France obtient ce poste pour la première fois.

A l’occasion de la 4è session plénière de l’Assemblée des Nations unies pour l’environnement, le 14 mars dernier au Kenya, le Président de la République Emmanuel Macron a rappelé le rôle indispensable de l’ONU dans la mobilisation de la communauté internationale contre le dérèglement climatique et pour la préservation de la biodiversité. L’élection de Brune Poirson s’inscrit ainsi dans la continuité de l’engagement profond de la France sur la scène internationale pour la défense de ces priorités, en particulier lors des One Planet Summit de Paris (2017), New-York (2018) et Nairobi (2019), dont elle a la charge.

Cette élection permettra à la France, par la voix de Brune Poirson, de poursuivre ce combat et de veiller à ce que la défense de l’environnement et la préservation de la biodiversité demeurent au cœur de l’agenda international. A l’heure où le multilatéralisme est menacé, la ministre veillera à ce que cette Assemblée soit le symbole d’une coopération efficace entre Etats, tournée vers l’action et les peuples.

« Je suis honorée de la confiance qui m’est accordée par le programme des Nations unies pour l’environnement, démontrant le rôle moteur de la France pour la protection de la planète et de ses citoyens. Cette nouvelle responsabilité au sein d’une organisation internationale aussi importante est une opportunité de porter plus fortement nos actions en faveur de la préservation du climat et de la biodiversité. » a réagi Brune Poirson.