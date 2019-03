Neoen signe le financement de son projet El Llano, parc photovoltaÃ¯que de 375 MWc au Mexique

Neoen, le leader indépendant français de la production d’énergies renouvelables, annonce la signature du financement d’El Llano, parc photovoltaïque de 375 MWc situé dans l’état d’Aguascalientes au Mexique. El Llano est détenu à 100% par Neoen.

Localisé à 20 kilomètres à l’est de la ville d’Aguascalientes, dans l’état d’Aguascalientes, au centre du pays, le parc photovoltaïque El Llano s’étendra sur une surface plane de près de 800 hectares. Il sera directement connecté au réseau haute tension de la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Lauréat en novembre 2017 du 3ème appel d’offres public portant sur les énergies renouvelables, El Llano commercialisera environ 70% de l’électricité produite au prix fixe et indexé de 18,93 dollars US par MWh (prix correspondant à électricité plus certificats d’énergie propre) auprès d’un consortium composé de CFE SSB (entité publique), Iberdrola Clientes et Menkent (entités privées). La maturité du contrat d’achat est de 15 ans pour l’électricité et 20 ans pour les certificats d’énergie propre à compter de sa date d’activation à la fin du deuxième trimestre 2020. Le reste de l’électricité produite sera directement commercialisé sur le marché électrique mexicain.

Un million de modules sur trackers

Sinohydro, filiale de PowerChina, et Novamper, filiale de Prodiel, vont construire la centrale dans le cadre d’un contrat clé en main. El Llano sera équipé de plus d’un million de modules monocristallins montés sur trackers Soltec et fournis à parts égales par Longi et Hanwha Q Cells. Au plus fort de sa construction, le chantier mobilisera jusqu’à 820 personnes dont une très grande majorité provenant de la région d’Aguascalientes, stimulant ainsi l’économie locale et diversifiant ses secteurs d’activité. L’exploitation et la maintenance du projet seront assurées dès sa mise en service par Sinohydro et Novamper.

Bancomext, Natixis et Société Générale, en leur qualité de co-chefs de file, prêteurs et teneurs de livres, apporteront la dette senior du projet dont le total d’investissement hors coûts du financement s’élève à 280 millions de dollars US. Astris Finance, Norton Rose Fullbright, EOS, PwC, Deloitte, Pöyry, Beecher Carlson, et Ester ont conseillé la société de projet pour le compte de Neoen. Ritch Mueller, Shearman & Sterling, UL, Natura, KPMG, and Mandy McNeil International ont conseillé les prêteurs.

Un chantier qui mobilisera jusqu’à 820 personnes

Lionel Bony, Managing Director de Neoen au Mexique, déclare : « Notre centrale El Llano bénéficie d’une excellente irradiation et de très bonnes conditions de raccordement. La taille du parc et la configuration du marché de l’électricité mexicain ont permis d’en faire un projet exceptionnel à tous points de vue, qui mobilisera jusqu’à 820 personnes au plus fort de sa construction, générera des retombées importantes pour les communautés locales et renforcera la compétitivité et l’indépendance du secteur électrique mexicain. Le projet commercialisera l’électricité solaire la moins chère du pays et a été dimensionné pour respecter les exigences les plus fortes en termes environnemental, social et de sécurité. Nous sommes très fiers de ce projet et remercions vivement les équipes Neoen et l’ensemble de nos partenaires, notamment la municipalité de El Llano et le gouvernement d’Aguascalientes, qui ont fait preuve d’un soutien sans faille tout au long du développement du projet ».

Xavier Barbaro, président – directeur général de Neoen, conclut : « Par sa taille, par le prix de l’électricité qu’il va offrir, par sa structuration sophistiquée, El Llano est un projet emblématique pour Neoen. Il témoigne de notre expertise interne très forte à développer des projets de territoire, de très grande taille et robustes, ce qui nous permet de nous imposer dans les processus d’appel d’offres -publics ou privés- les plus compétitifs au monde, que ce soit au Mexique ou dans les autres pays dans lesquels nous nous développons. J’adresse mes plus sincères remerciements à tous nos partenaires qui ont permis de faire de ce de projet un tel succès ».

