Ready to Shine : Meyer Burger brille sous un nouveau jour avec une campagne publicitaire innovante pour ses modules PV

Après avoir commercialisé son module solaire haute performance sur le marché, Meyer Burger Technology Ltd lance une vaste campagne de marketing sous le slogan « Ready to Shine ». Cela permettra à l’entreprise d’atteindre ses clients finaux et installateurs de manière ciblée, principalement via les canaux numériques.

“Meyer Burger est prêt à conquérir le marché. Nous voulons nous positionner comme la marque solaire leader en Europe. Avec notre produit, nous établissons de nouvelles normes dans l’industrie solaire – avec les performances et la qualité les plus élevées, développées et fabriquées en Europe sous haute exigences de durabilité. Nous voulons également établir de nouvelles normes avec notre campagne de marketing et attirer émotionnellement nos clients », déclare Moritz Borgmann, directeur général de Meyer Burger (Industries) GmbH et responsable des ventes et du marketing chez Meyer Burger. « Notre module solaire haute performance répond non seulement au besoin toujours croissant d’un mode de vie durable, mais constitue également un investissement qui en vaut la peine. »

Une campagne numérique déployée dans dix pays

Parallèlement à la campagne, Meyer Burger sort un film rompant avec les conventions, qui se concentre sur la puissance du soleil au lieu de mettre en valeur le panneau solaire lui-même. Ainsi, Meyer Burger est « Ready to Shine » avec son nouveau film non seulement diffusé sur Internet, mais aussi sur grand écran. La campagne numérique est déployée dans dix pays sur les plateformes Internet et les réseaux sociaux pertinents. L’objectif est de positionner la marque non seulement dans la région DACH (Allemagne, Autriche, Suisse) mais également sur les autres marchés européens clés de Meyer Burger tels que les Pays-Bas, la Belgique, l’Italie, la France et la Pologne, ainsi qu’au Royaume-Uni et dans les pays nordiques.

Faire de Meyer Burger une marque premium

Élément clé de sa transformation stratégique, Meyer Burger a déjà confié à l’agence de renom Jung von Matt le repositionnement de sa marque riche de traditions fin 2020. L’objectif : faire de Meyer Burger une marque premium qui passionne le B2C et le B2B et établit de nouvelles normes dans l’industrie solaire. Après la relance réussie de la marque en mars de cette année, la campagne numérique de grande envergure suit maintenant. “Avec ‘Ready to shine’, nous avons créé une plate-forme de communication pour un déploiement international qui promet non seulement une expérience de marque spéciale, mais qui plaira également aux installateurs et aux clients”, a déclaré Jan Harbeck, directeur général créatif de Jung von Matt SPREE. L’équipe interdisciplinaire du groupe d’agences Jung von Matt, avec ses différentes branches d’expertise, agit en tant que partenaire stratégique pour Meyer Burger. Il réalise non seulement le positionnement stratégique de la marque et du produit ainsi que la nouvelle identité de marque, mais comprend également le contenu créatif, l’architecture de communication globale et la planification média ainsi que le déploiement de la campagne de marketing numérique.

www.meyerburger.com/fr/readytoshine