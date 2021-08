Les modules PV de FuturaSun Ã©quipent la plus grande installation PV jamais construite en Lettonie

Le plus grand parc de panneaux solaires de Lettonie a été achevé, cet été, sur le toit du bâtiment de production de SIA Lyngson, spécialiste des équipements et appareils de chauffage. Le projet a été réalisé avec succès en coopération avec le plus grand groupe énergétique privé letton AJ Power. Il dispose d’une capacité totale de 489 kW générée par 1 580 panneaux photovoltaïques FuturaSun. Le solaire dans les Pays du Nord de l’Europe, c’est possible et rentable !

La plus grande installation de panneaux solaires en Lettonie vu le jour cet été. Elle produira près de 500 000 kWh d’énergie verte par an. Sur une période d’un an, le système photovoltaïque installé sur le bâtiment de production de SIA Lyngson couvrira 30 % de la consommation électrique propre de l’entreprise et dépassera en moyenne 50 % pendant la saison estivale. L’énergie verte sera utilisée pour les besoins de la production, ce qui permettra de réduire les émissions de CO2 de 141 000 kg par an. Une deuxième phase du projet aura bientôt lieu, portant la capacité totale installée à près de 600 kW, ce qui permettra de réduire encore les émissions de CO2 et d’accroître les économies d’énergie.

L’énergie solaire est l’avenir

« La mise en œuvre d’un projet de panneaux solaires aussi important en Lettonie montre bien que l’énergie solaire a de l’avenir et que les entreprises de production à forte intensité énergétique peuvent couvrir une part suffisamment importante de leur consommation d’énergie grâce à l’énergie solaire. Ces entreprises sont engagées dans la durabilité et cherchent des moyens de réduire leurs coûts énergétiques. Chez AJ Power, nous sommes heureux de faire partie de ce projet historique et impressionnant et, en même temps, il s’agit de notre plus grand projet de panneaux solaires mis en œuvre à ce jour. Nous avons commencé à proposer l’installation de panneaux solaires il y a cinq ans et notre plus grand défi était alors de convaincre nos clients que l’énergie solaire avait un potentiel en Lettonie et qu’il s’agissait d’un investissement rentable. Aujourd’hui, la situation a changé et un nombre croissant d’entreprises se rendent compte que l’énergie solaire est l’avenir et qu’il vaut la peine d’investir dans ce domaine tout en améliorant la compétitivité de leur entreprise », a déclaré Roberts Samtiņš, PDG d’AJ Power.

Une plus grande indépendance par rapport aux fluctuations des prix de l’électricité

« Nous sommes une entreprise scandinave qui pense vert et il est important pour nous de contribuer ainsi à la réduction des émissions de CO2, d’adopter des principes de fabrication durables et d’améliorer les possibilités de croissance de notre entreprise à long terme. Nous recherchons activement des solutions à haut rendement énergétique susceptibles de nous aider à réduire nos coûts. Nous avons investi dans la modernisation de l’éclairage et des équipements de production, et investir dans l’énergie verte n’était donc qu’une suite logique. Les panneaux solaires sont un investissement dans l’avenir qui commencera à être rentabilisé immédiatement et il est important qu’il donne à l’entreprise une plus grande indépendance par rapport aux fluctuations des prix de l’électricité » a ajouté Uldis Benhens, directeur général de SIA Lyngson. « FuturaSun est honoré et fier d’avoir pris part à cet important projet ; une étape importante qui démontre une fois de plus que l’énergie solaire ne doit pas seulement être considérée comme une source d’énergie propre, mais qu’elle est aussi économiquement avantageuse dans les pays du Nord. Nous sommes impatients de continuer à diffuser le message sur l’énorme potentiel des énergies renouvelables en Lettonie, en collaboration avec AJ Power » a ajouté Lisa Hirvonen, ingénieure des ventes de FuturaSun.