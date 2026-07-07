RÃ©action Willy Thao : la climatisation fait Ã©merger un nouveau dÃ©fi pour les rÃ©seaux Ã©lectriques europÃ©ens

Alors que plusieurs pays europÃ©ens font face Ã des Ã©pisodes de canicules et de chaleur prÃ©coce de plus en plus intense, la consommation Ã©lectrique liÃ©e Ã la climatisation connaÃ®t une progression rapide. Selon lâ€™Agence internationale de lâ€™Ã©nergie, lâ€™usage de la climatisation en Europe pourrait tripler dâ€™ici 2050, faisant de la gestion des pics estivaux un nouvel enjeu majeur pour les rÃ©seaux Ã©lectriques du continent.

Cette hausse de la demande intervient dans un contexte oÃ¹ les infrastructures Ã©nergÃ©tiques europÃ©ennes sont dÃ©jÃ soumises Ã de nombreuses contraintes : Ã©lectrification des usages, dÃ©veloppement des vÃ©hicules Ã©lectriques, transition Ã©nergÃ©tique et adaptation aux effets du changement climatique. Pour Willy Thao, Responsable France de Frank Energies, fournisseur dâ€™Ã©lectricitÃ© spÃ©cialisÃ© dans le pilotage Ã©nergÃ©tique, les vagues de chaleur vont progressivement modifier la maniÃ¨re dont lâ€™Europe consomme et gÃ¨re son Ã©lectricitÃ©.

Pour Willy Thao : Â« Cette Ã©volution exerce une pression croissante sur les rÃ©seaux Ã©lectriques et met en lumiÃ¨re les limites d’un systÃ¨me Ã©nergÃ©tique historiquement conÃ§u pour rÃ©pondre Ã des pics hivernaux. Lors des Ã©pisodes de forte chaleur, la demande augmente tandis que certaines capacitÃ©s de production peuvent Ãªtre temporairement rÃ©duites, notamment lorsque les centrales nuclÃ©aires font face Ã des contraintes de refroidissement liÃ©es Ã la tempÃ©rature ou Ã la disponibilitÃ© de l’eau. Avec des canicules appelÃ©es Ã devenir plus frÃ©quentes, ces situations soulignent la nÃ©cessitÃ© d’adapter dÃ¨s aujourd’hui nos infrastructures et notre maniÃ¨re de consommer l’Ã©lectricitÃ©.Â»

Il ajoute Ã cela : Â« Face Ã ces multiplications, lâ€™Europe devra faire Ã©voluer son modÃ¨le Ã©nergÃ©tique. La rÃ©ponse ne rÃ©side pas uniquement dans de nouvelles capacitÃ©s de production, mais Ã©galement dans le dÃ©veloppement massif de lâ€™autoconsommation et du stockage de lâ€™Ã©lectricitÃ©. Les consommateurs auront Ã©galement un rÃ´le Ã jouer dans cet Ã©quilibre : en produisant une partie de leur Ã©nergie, en adaptant leurs capacitÃ©s de stockage Ã leurs besoins et en valorisant leur surplus de production lorsquâ€™il est disponible. Cette Ã©volution permettra de renforcer la rÃ©silience des rÃ©seaux Ã©lectriques tout en maÃ®trisant les coÃ»ts de lâ€™Ã©nergie sur le long terme. Â»