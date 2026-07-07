On connaÃ®t dÃ©sormais les laurÃ©ats des projets de lâ€™AO PPE2 de puissance supÃ©rieure Ã  500 kWc

Les LaurÃ©ats de la douziÃ¨me pÃ©riode de lâ€™appel dâ€™offres dit “PPE2″ portant sur la rÃ©alisation et lâ€™exploitation dâ€™Installations de production dâ€™Ã©lectricitÃ© Ã partir de lâ€™Ã©nergie solaire Â« Centrales sur bÃ¢timents, serres et hangars agricoles et ombriÃ¨res de parking de puissance supÃ©rieure Ã 500 kWc Â» ont Ã©tÃ© dÃ©signÃ©s mardi 7 juillet dernier. 1 159 dossiers ont Ã©tÃ© dÃ©posÃ©s pour une puissance cumulÃ©e de 1559,28 MWc la puissance recherchÃ©e lors de cette pÃ©riode Ã©tant de 400 MWc 326 projets ont Ã©tÃ© retenus, reprÃ©sentant une puissance cumulÃ©e de 300,23 MWc et un prix moyen pondÃ©rÃ© de 82,98 â‚¬/MWc. Un tarif trÃ¨s compÃ©titif pour des dÃ©veloppeurs en quÃªte du moindre centimeÂ !

www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/documents/Laur%C3%A9ats%20PPE2%20-%20B%C3%A2timent%20P12.pdf