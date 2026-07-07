Avec 84 conteneurs nouvelle génération, Lhyfe renforce les capacités opérationnelles de sa supply chain de l’hydrogène vert en Europe

Lhyfe, l’un des pionniers mondiaux de la production d’hydrogène vert et renouvelable pour la décarbonation – renforce ses capacités logistiques, qui lui ont permis de concrétiser depuis 2021 la transition énergétique d’une soixantaine d’acteurs de l’industrie et de la mobilité. Lhyfe se donne ainsi les moyens de continuer à développer le marché européen de l’hydrogène vert et RFNBO à travers une distribution en “vrac”. A cette occasion, l’entreprise présente les piliers de sa supply chain.

En 2021, Lhyfe a mis en service en France son premier site de production d’hydrogène vert, dans les Pays de la Loire, suivi de deux autres sites en Bretagne et en Occitanie. En 2025, un 1er site a été installé en Allemagne, dans le Baden-Württemberg. Ces 4 sites ont obtenu la certification RFNBO en 2025.

Production et fourniture d’hydrogène vert : les clés de la progression de Lhyfe

L’entreprise dispose désormais d’une puissance installée de 21 MW, qui devrait augmenter de 70 % en 2026, pour mailler encore mieux le territoire et se rapprocher de ses clients. En parallèle de son activité de producteur, Lhyfe a développé une activité de fournisseur parmi les plus avancées du marché européen :

- Acquisition de 84 conteneurs de type IV, les plus modernes du marché : plus légers, plus résistants, adaptés aux contraintes réglementaires de la certification RFNBO et supportant des pressions élevées, ils permettent notamment d’augmenter la quantité d’hydrogène transportée par trajet. Lhyfe dispose aujourd’hui de 4 tailles de conteneurs et de 2 niveaux de compression, pour répondre au mieux à tous les types de demandes.

Pour la commande de ses 10 nouveaux conteneurs, Lhyfe a de nouveau fait confiance à Hexagon Purus. Les deux entreprises partagent un actionnaire stratégique et industriel de renom, Mitsui & Co., une société mondiale de négoce et d’investissement basée au Japon.

- Sécurisation de 15 sites de stockage des conteneurs, répartis en Europe pour optimiser les coûts et sécuriser les livraisons des clients.

- Partenariats avec déjà 4 transporteurs disposant d’une expertise reconnue dans le transport de matières dangereuses. À ce jour, Lhyfe a habilité et formé 60 conducteurs au transport et à la livraison de conteneurs hydrogène, pour intervenir aussi bien sur ses propres sites que chez ses partenaires et clients.

- Partenariats avec des tiers producteurs locaux, pour couvrir également des zones d’Europe où Lhyfe ne dispose pas encore de capacités locales de production.

- Création d’outils numériques avancés pour le « bulk management ». Lhyfe a mis au point une palette d’outils innovants pour renforcer l’efficacité de ses équipes supply européennes dans la coordination de la production et de la distribution d’hydrogène en vrac : prédiction des besoins des clients, planification des remplissages, gestion des compatibilités, pilotage des niveaux de production, planning des transporteurs, production de s informations nécessaires pour le client, etc. En sécurisant et en optimisant ces paramètres, Lhyfe renforce sa capacité à garantir des livraisons fiables et une qualité de service élevée.

Un investissement qui accompagne une montée en puissance des livraisons

En 2025, Lhyfe a franchi le seuil des 1 000 livraisons. L’entreprise a particulièrement accéléré en France, en Suède et en Allemagne, avec une moyenne de 55 livraisons par mois auprès de clients de la mobilité et de l’industrie, renforçant ainsi sa présence à l’échelle européenne. Sur l’année, le Groupe a réalisé plus de 850 livraisons en Europe, en hausse de plus de 80% par rapport à 2024. Lhyfe accompagne une grande diversité d’acteurs : acteurs de la mobilité (tels que BMW Group, TEAL Mobility, H2 MOBILITY), et industriels (comme Karp Kneip, Essent – fournisseur d’énergie pour des industriels) illustrant l’étendue des usages de l’hydrogène décarboné, de la mobilité lourde à la décarbonation des procédés industriels.

- Dans la mobilité, l’hydrogène vert s’affirme comme une solution alternative aux énergies fossiles et complémentaire à l’électrique batterie. Il est notamment particulièrement pertinent pour les usages nécessitant une forte autonomie, des temps de recharge rapide ou impliquant le transport de charges lourdes (SUV, taxis, utilitaires, chariots élévateurs, tracteurs, camions, etc.), dans des zones géographiques où le réseau électrique ne peut supporter une électrification massive du parc circulant, ou encore pour des véhicules circulant dans des conditions extrêmes (grand froid ou grande chaleur).

- Dans l’industrie, l’hydrogène vert s’impose comme une solution de décarbonation en substitution aux énergies fossiles et à l’hydrogène gris, particulièrement adaptée aux procédés intensifs en énergie et difficiles à électrifier. Il est notamment pertinent pour les usages nécessitant de hautes températures, une production continue ou l’utilisation d’hydrogène comme matière première (chimie, raffinage, sidérurgie, verrerie, etc.), ainsi que pour des sites industriels soumis à de fortes contraintes énergétiques ou situés dans des zones où l’accès à une électricité bas carbone abondante est limité.

L’accroissement de ses capacités opérationnelles et logistiques permet à Lhyfe d’accéder aux marchés les plus exigeants – notamment celui de la chimie – qui nécessitent non seulement une grande pureté de l’hydrogène, mais également une régularité et une fiabilité absolue des livraisons. Depuis la mise en service de son premier site en 2021, Lhyfe a évité l’émission de 4 millions de tonnes de CO2, grâce à sa production d’hydrogène vert.

Pour Matthieu Guesné, fondateur et Président Directeur-général de Lhyfe : « Le développement de la supply chain de l’hydrogène vert est une pièce maîtresse de la croissance de la filière. Le marché du vrac est le premier à se développer, c’est ce marché qui a d’ores et déjà permis aux acteurs pionniers de démarrer leur transition énergétique. Pour les servir, nous nous sommes attachés dès 2021 à bâtir une chaîne d’approvisionnement complète, efficace, et à la fois fiable et flexible. Au-delà de challenger les pratiques du secteur historique de l’hydrogène, nous les avons totalement repensées, notamment pour les adapter à une production basée sur des énergies renouvelables. C’est un défi passionnant, que nous continuons à relever au quotidien pour l’améliorer toujours davantage, en parallèle de nos projets de sites « onsite », installés directement chez nos clients avec une alimentation directe de l’hydrogène via canalisations, et dédiés aux réseaux de pipeline. La filière aura besoin de plusieurs formats de distribution pour s’adapter aux différents usages, nous répondrons à ces besoins. »