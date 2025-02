Sharp se retire des activitÃ©s solaires en Europe

En raison des conditions difficiles du marché solaire européen, Sharp a pris la décision de fermer son activité solaire européenne (Sharp Energy Solutions Europe – SESE) après 30 ans d’activité. La division solaire fait partie de Sharp Electronics GmbH sise à Hambourg, en Allemagne. Le dernier jour d’activité de SESE sera le 31 mars 2025. D’ici là, la division solaire continuera de gérer les projets en cours, les commandes ou les besoins finaux pour sa gamme de panneaux solaires et de produits connexes.

À partir du 1er avril 2025, Sharp Electronics GmbH continuera d’assurer le service après-vente. Toutes les garanties relatives aux produits et à la puissance de sortie resteront valables pendant toute la durée de la période de garantie et seront gérées et prises en charge par Sharp Electronics GmbH. Cette décision n’a aucun impact sur les autres activités de Sharp en Europe ou sur les activités solaires restantes de Sharp.