REACTION HELLOWATT/ TVA solaire Ã  5,5% : une mesure attendueâ€¦ mais inapplicable en l’Ã©tat

En fÃ©vrier dernier, la loi de finances a marquÃ© un tournant pour la filiÃ¨re solaire avec deux annonces majeures : une forte rÃ©duction des primes Ã lâ€™autoconsommation et un tarif de rachat de lâ€™Ã©lectricitÃ© divisÃ© par trois. Pour contrebalancer ce choc, le gouvernement avait prÃ©vu une baisse de la TVA Ã 5,5 % sur les installations photovoltaÃ¯ques rÃ©sidentielles â‰¤ 9 kWc, qui devait Ãªtre appliquÃ©e Ã compter du 1er octobre 2025. Ces mesures ont dÃ©jÃ profondÃ©ment perturbÃ© le marchÃ© : de nombreux mÃ©nages ont prÃ©fÃ©rÃ© reporter leur projet solaire, accentuant la fragilitÃ© des installateurs.

Lâ€™entrÃ©e en vigueur de la TVA rÃ©duite Ã©tait donc attendue comme un signal positif essentiel, autant pour les particuliers que pour la filiÃ¨re. Mais le projet dâ€™arrÃªtÃ© prÃ©sentÃ© au Conseil supÃ©rieur de lâ€™Ã©nergie change radicalement les rÃ¨gles. Alors que le texte initial conditionnait lâ€™avantage fiscal Ã la prÃ©sence dâ€™un stockage ou dâ€™un systÃ¨me de pilotage pour encourager lâ€™autoconsommation, les nouvelles conditions reposent uniquement sur la fabrication des modules, avec des seuils trÃ¨s ambitieux (empreinte carbone et mÃ©taux), voire inatteignables pour la grande majoritÃ© des fabricants. Dans les faits, lâ€™annonce dâ€™une TVA Ã 5,5 % se transformerait donc en mesure largement inaccessible pour la majoritÃ© des mÃ©nages, risquant de nâ€™Ãªtre quâ€™un Ã©cran de fumÃ©e.

Ã€ seulement quelques jours de lâ€™entrÃ©e en vigueur, ce changement massif crÃ©e une incertitude supplÃ©mentaire. Sans publication officielle au Journal officiel, rien nâ€™est confirmÃ©, et de nombreux acteurs du secteur, comme Hello Watt, se mobilisent pour faire Ã©voluer la position du gouvernement.Â En attendant, de nombreux installateurs et distributeurs se retrouvent avec des stocks devenus thÃ©oriquement inÃ©ligibles, mettant en pÃ©ril des trÃ©soreries dÃ©jÃ fragilisÃ©es. Â« Un cap carbone ambitieux est nÃ©cessaire, mais avec une trajectoire. Sans pÃ©riode transitoire, on prend le risque dâ€™une paralysie du marchÃ© dÃ¨s le 1er octobre. Une montÃ©e en exigence plus progressive aligne intÃ©rÃªt gÃ©nÃ©ral, fabrication europÃ©enne des panneaux et pouvoir dâ€™achat. Â» souligne Sylvain Le Falher, co-fondateur dâ€™Hello Watt

Pour les mÃ©nages, câ€™est un nouveau signal contradictoire : aprÃ¨s avoir patientÃ© pour bÃ©nÃ©ficier de la TVA rÃ©duite, ils risquent de dÃ©couvrir que la mesure leur sera inaccessible Ã court terme. Un coup portÃ© Ã la confiance, alors mÃªme que la transition Ã©nergÃ©tique nÃ©cessite de la stabilitÃ© et de la lisibilitÃ©.

Hello Watt appelle Ã deux ajustements immÃ©diats pour rendre la mesure praticable dÃ¨s son entrÃ©e en vigueur :

Introduire le stockage et le pilotage de la consommation comme condition alternative au critÃ¨re COâ‚‚ des panneaux, et exiger que lâ€™installation soit rÃ©alisÃ©e par une entreprise RGE. Cela garantirait Ã la fois lâ€™accÃ¨s des mÃ©nages Ã la TVA rÃ©duite et la qualitÃ© des chantiers.

Appliquer le critÃ¨re carbone de maniÃ¨re progressive, avec une pÃ©riode transitoire permettant dâ€™Ã©couler les commandes dÃ©jÃ passÃ©es et de laisser aux fabricants et certificateurs le temps de sâ€™adapter.

Â« La TVA Ã 5,5 % doit rester une bonne nouvelle dans les faits. RÃ©introduire lâ€™alternative stockage ou pilotage et exiger le RGE, câ€™est rendre la mesure immÃ©diatement accessible aux mÃ©nages et sÃ©curisante pour la filiÃ¨re Â» prÃ©cise Sylvain Le Falher.