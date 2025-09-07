En Afrique, les serviteurs de Dieu en appellent aux renouvelables

Le Symposium des ConfÃ©rences Ã‰piscopales d’Afrique et de Madagascar (SCEAM)Â affirme que la crise climatique est Ã la fois une urgence morale et Ã©cologique. Elle prÃ©conise dâ€™accÃ©lÃ©rer les solutions climatiques mondiales en dÃ©veloppant les renouvelables et en finanÃ§ant le dÃ©veloppement rÃ©silient et vert de l’Afrique.

L’Afrique subit des impacts disproportionnÃ©s â€“ sÃ©cheresses, cyclones, inondations, dÃ©sertification â€“ alors qu’elle contribue le moins aux Ã©missions mondiales. L’Ã‰glise catholique en Afrique appelle Ã une action audacieuse, Ã©quitable et urgente pour garantir que les solutions climatiques soient menÃ©es par l’Afrique, ancrÃ©es dans les communautÃ©s et justes. Le SCEAM insiste sur le fait que l’Afrique ne doit pas se contenter d’Ãªtre le destinataire d’agendas externes, mais doit Ãªtre l’architecte Ã part entiÃ¨re de son avenir Ã©cologique. Les communautÃ©s rurales, riches en sagesse indigÃ¨ne, sont des laboratoires d’Ã©cologie intÃ©grale et doivent tracer la voie vers le dÃ©veloppement durableÂ Â» confie PÃ¨re Emmanuel Katongole, ConfÃ©rence Laudato Si’ Afrique.

Promouvoir des approches fondÃ©es sur la nature et la technologie

L’Ã‰glise soutient les Ã©nergies renouvelables, l’agriculture rÃ©gÃ©nÃ©rative et les technologies appropriÃ©es qui protÃ¨gent la biodiversitÃ© et respectent le patrimoine culturel. Les vÃ©ritables solutions doivent intÃ©grer l’Ã©quitÃ© sociale, la dignitÃ© humaine ainsi que la protection de la crÃ©ation, et non le profit Ã court terme ou les Â« fausses solutions Â» telles que les compensations nuisibles ou les projets extractifs. Â«Â Nous devons dÃ©passer la mentalitÃ© qui consiste Ã sembler prÃ©occupÃ© sans pour autant apporter de changements substantiels. Nous ne faisons toujours pas face aux problÃ¨mes de maniÃ¨re directe, et les engagements pris sont faibles et difficilement tenus. Nous ne pouvons pas continuer Ã trouver des excuses ; ce qu’il faut, c’est du courage et de la dÃ©termination pour abandonner rÃ©solument les combustibles fossiles, adopter des sources d’Ã©nergie renouvelables et changer vÃ©ritablement notre mode de vie pour le bien de notre maison commune Â» estimait dÃ©jÃ feu Pape FranÃ§ois, dans son Laudate Deum (2023).

DÃ©velopper les Ã©nergies renouvelables

Le SCEAM prÃ©conise d’investir dans des systÃ¨mes renouvelables dÃ©centralisÃ©s et communautaires, en particulier solaires, qui crÃ©ent des emplois dÃ©cents, autonomisent les femmes et les jeunes et rÃ©duisent la pauvretÃ© Ã©nergÃ©tique tout en limitant les Ã©missions de carbone. Â«Â L’avenir rÃ©side dans cette Ã©nergie renouvelable, Ã savoir les panneaux solairesÂ Â» prÃ©cise Cardinal Fridolin Ambongo, prÃ©sident du SCEAM. Dans la droite ligne des prÃ©conisations du GIEC selon lesquelles Â«Â il est essentiel d’investir dans les Ã©nergies propres et moderniser les infrastructures pour lutter contre la pauvretÃ© Ã©nergÃ©tique en AfriqueÂ Â». L’Ã‰glise appelle les nations riches Ã rembourser leur dette Ã©cologique par le biais d’un financement climatique transparent, accessible et non gÃ©nÃ©rateur de dette. Les fonds pour les pertes et dommages et pour l’adaptation doivent Ãªtre rapidement opÃ©rationnels, atteindre directement les communautÃ©s vulnÃ©rables et favoriser la rÃ©silience plutÃ´t que la dÃ©pendance. Â«Â En tant que communautÃ©s catholiques d’Afrique, nous demandons aux dirigeants des nations et des institutions de reconnaÃ®tre leur devoir moral et de s’engager Ã prendre des mesures urgentes et ambitieuses pour protÃ©ger notre maison commune et les plus vulnÃ©rables. Les retards et les demi-mesures ne font qu’aggraver les souffrances de nos populations et mettre en pÃ©ril les gÃ©nÃ©rations futures.Â Tout accord doit inclure un financement pour les pertes et dommages, qui consiste Ã indemniser les pays qui subissent dÃ©jÃ les effets dÃ©vastateurs du changement climatique sans en Ãªtre responsables. Il s’agit d’une question de justice et de solidaritÃ© avec les communautÃ©s les plus pauvres et les plus touchÃ©esÂ Â» ont conclu les porte-paroles du Â SCEAM.