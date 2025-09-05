Cesson-SÃ©vignÃ© accueillera bientÃ´t un padel solaire, en partenariat avec SeeYouSun et LATRIBU padel

En Ille-et-Vilaine, la Ville de Cesson-SÃ©vignÃ© signe les conventions dâ€™occupation pour la crÃ©ation de son premier complexe de padel solaire. DÃ©veloppÃ© en partenariat avec les entreprises cessonnaises SeeYouSun et LATRIBU padel, ce projet incarne une nouvelle gÃ©nÃ©ration dâ€™infrastructures sportives autonomes en Ã©nergie. Le photovoltaÃ¯que au serviceÂ â€¦ dâ€™un jeu de raquette tendance !

Ã‰quipÃ© dâ€™une centrale photovoltaÃ¯que, le centre de padel de Cesson-SÃ©vignÃ© sâ€™Ã©tendra sur 2 304 mÂ²Â et accueillera 6 terrains de padel semi-indoor. Il offrira aux habitants un accÃ¨s facilitÃ© Ã des terrains de padel de proximitÃ© et produira chaque annÃ©e de lâ€™Ã©lectricitÃ© locale et dÃ©carbonÃ©e. Lâ€™Ã©nergie pourra Ãªtre autoconsommÃ©e en circuit court. La rÃ©alisation sera intÃ©gralement financÃ©e par SeeYouSun et LATRIBU padel, sans coÃ»t initial pour la commune.

Une infrastructure solaire, au service de la transition Ã©cologique et Ã©nergÃ©tique

Le complexe de padel sera ainsi Ã©quipÃ© en toitures de 1 053 panneaux photovoltaÃ¯ques, dâ€™une puissance de 474 kWc. La centrale photovoltaÃ¯que produira 580 MWhÂ dâ€™Ã©lectricitÃ© verteÂ chaque annÃ©eÂ (9 545 MWh sur 30 ans). A moyen terme, lâ€™Ã©nergie pourra Ãªtre prioritairement consommÃ©e localement, par les habitants et les commerces, renforÃ§ant ainsi la souverainetÃ© Ã©nergÃ©tique du territoire. Le projet sâ€™inscrit dans la volontÃ© municipale de dÃ©velopper des infrastructures modernes et durables, en cohÃ©rence avec les objectifs du Plan Climat Air Ã‰nergie Territorial (PCAET)Â et les labels Citâ€™ergieÂ et TEPOS. “Notre ambition est de donner vie aux premiÃ¨res villes solaires partout en France. Des villes oÃ¹ le soleil nous permet non seulement de produire notre Ã©nergie au local, mais aussi de la partager et dâ€™offrir de nouveaux services aux populations. La commune de Cesson-SÃ©vignÃ© a adhÃ©rÃ© Ã cette dÃ©marche et nous sommes fiers et heureux dâ€™officialiser aujourdâ€™hui notre tout premier projet solaire en communÂ Â» confie FranÃ§ois GuÃ©rin, prÃ©sident de SeeYouSun.

Un projet innovant, portÃ© par un trio 100% cessonnais

Ce projet repose sur un partenariat inÃ©dit avec deux entreprises locales.

SeeYouSun, opÃ©rateur solaire fort de plus de 800 centrales dÃ©ployÃ©es en France, assurera le dÃ©veloppement, le financement, la construction et lâ€™exploitation de la centrale photovoltaÃ¯que en toiture. GrÃ¢ce au modÃ¨le du tiers-investissement, la solarisation du site sera intÃ©gralement prise en charge par SeeYouSun, sans coÃ»t direct pour la commune.

LATRIBU padel, exploitant sportif, prendra en charge le dÃ©veloppement, le financement, la construction, lâ€™exploitation et lâ€™animation des six terrains semi-indoor de padel, avec lâ€™ambition de dÃ©mocratiser ce sport en plein essor.

Ces engagements sont dÃ©sormais formalisÃ©s Ã travers la signature des conventions dâ€™occupation temporaires dâ€™une durÃ©e de 30 ans, qui fixent les responsabilitÃ©s respectives de chaque partenaire.Â Un modÃ¨le gagnant-gagnant, qui combine une nouvelle offre sportive pour les habitants, une production locale dâ€™Ã©nergie renouvelable, et zÃ©ro investissement pour la collectivitÃ©.