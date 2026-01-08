RÃ©action du REN21 au retrait des Etats-Unis de lâ€™organisation internationale Renewable Energy Policy Network for the 21st Century

La transition vers les Ã©nergies renouvelables ne s’arrÃªtera pas. Le REN21 rÃ©pond au retrait des Ã‰tats-Unis des organismes internationaux pour le climat et l’Ã©nergie.

REN21 regrette la dÃ©cision de l’administration Trump de se retirer de plusieurs organisations internationales et cadres multilatÃ©raux, notamment REN21, l’Agence internationale des Ã©nergies renouvelables et la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. Il sâ€™agit lÃ dâ€™une dÃ©cision malheureuse. Ã€ une Ã©poque oÃ¹ les pays font face Ã des crises Ã©conomiques, environnementales et climatiques interconnectÃ©es, les rÃ©ponses efficaces dÃ©pendent du multilatÃ©ralisme et de la coopÃ©ration internationale. S’Ã©loigner des plateformes partagÃ©es de dialogue, de donnÃ©es, d’Ã©change de connaissances et de coordination des politiques risque d’isoler les Ã‰tats-Unis des efforts mondiaux qui bÃ¢tissent des Ã©conomies et des sociÃ©tÃ©s rÃ©silientes, des systÃ¨mes Ã©nergÃ©tiques stables et une prospÃ©ritÃ© Ã long terme. Cependant, cette mesure ne modifie pas la trajectoire mondiale vers les renouvelables. La transition Ã©nergÃ©tique est dÃ©jÃ en cours et continue de s’accÃ©lÃ©rer, motivÃ©e non pas par l’idÃ©ologie, mais par l’Ã©conomie. Les Ã©nergies renouvelables offrent une plus grande sÃ©curitÃ© Ã©nergÃ©tique, protÃ¨gent les Ã©conomies contre la volatilitÃ© des prix des carburants, crÃ©ent des emplois, rÃ©duisent les dommages environnementaux et favorisent des voies de dÃ©veloppement plus pacifiques et Ã©quitables.

Â«Â Le passage aux renouvelables se fait Ã l’Ã©chelle mondiale ; il n’est plus optionnel ni rÃ©versibleÂ Â»

Â« Les Ã©nergies renouvelables sont le choix Ã©conomique le plus fort que les pays, gouvernements infranationaux, villes et citoyens peuvent faire aujourd’hui. C’est la meilleure option pour la sÃ©curitÃ© Ã©nergÃ©tique, l’investissement le plus intelligent pour la prospÃ©ritÃ© Ã long terme, et une base essentielle pour protÃ©ger la nature. Le passage aux renouvelables se fait Ã l’Ã©chelle mondiale ; il n’est plus optionnel ni rÃ©versible. Cela se produit parce que cela a du sens Ã©conomiquement et parce que les sociÃ©tÃ©s ont besoin d’une Ã©nergie fiable et abordable dans un monde en mutation Â» a soulignÃ© Rana Adib, directrice exÃ©cutive de REN21. REN21 continuera de collaborer avec ses membres mondiaux pour faire progresser une Ã©conomie fondÃ©e sur les Ã©nergies renouvelables qui apporte prospÃ©ritÃ© et rÃ©silience. La transition vers les Ã©nergies renouvelables est inarrÃªtable, et la coopÃ©ration internationale reste son plus grand accÃ©lÃ©rateur. REN21 reste engagÃ©e Ã mobiliser les gouvernements, l’industrie, la sociÃ©tÃ© civile et les experts pour faire avancer des solutions qui assurent la sÃ©curitÃ© Ã©nergÃ©tique, la rÃ©silience Ã©conomique et la prospÃ©ritÃ© Ã long terme. REN21 reste Ã©galement ouverte Ã un nouveau dialogue avec les Ã‰tats-Unis et continuera Ã dialoguer avec nos nombreux membres et partenaires basÃ©s aux Ã‰tats-Unis. Les Ã‰tats-Unis ont historiquement jouÃ© un rÃ´le dÃ©terminant dans la consolidation de la coopÃ©ration mondiale en matiÃ¨re d’Ã©nergie et de climat, et le progrÃ¨s collectif vers une Ã©conomie fondÃ©e sur les Ã©nergies renouvelables est le plus fort lorsque toutes les grandes Ã©conomies sont engagÃ©es.