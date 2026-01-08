Prospectives : Helio vise l’Ã©nergie solaire spatiale dans le cadre de son expansion stratÃ©gique

Helio Corporation, un fournisseur amÃ©ricain de matÃ©riel aÃ©rospatial, d’ingÃ©nierie de systÃ¨mes et de services de mission, a dÃ©voilÃ© son intention d’entrer sur le segment de l’Ã©nergie solaire spatiale (SBSP) dans le cadre d’une expansion commerciale. L’entreprise exploitera sa propriÃ©tÃ© intellectuelle exclusive pour dÃ©ployer des systÃ¨mes d’Ã©nergie solaire en orbite et fournir de l’Ã©lectricitÃ© de base Ã des rÃ©cepteurs terrestres. TombÃ© du ciel, Ã travers les nuages, quel heureux prÃ©sageÂ !

Helio veut faire tomber du ciel lâ€™Ã©nergie solaire via des systÃ¨mes photovoltaÃ¯ques installÃ©s en orbite. Helio Corporation a annoncÃ© une initiative stratÃ©gique visant Ã dÃ©velopper et Ã commercialiser des systÃ¨mes d’Ã©nergie solaire spatiale (SBSP) destinÃ©s Ã fournir une Ã©nergie continue et renouvelable pour un usage terrestre. Cette initiative marque l’expansion d’Helio sur de nouveaux marchÃ©s grÃ¢ce Ã l’exploitation de sa propriÃ©tÃ© intellectuelle exclusive pour produire de l’Ã©nergie solaire spatiale de haute fiabilitÃ©. Les premiers marchÃ©s cibles devraient inclure les administrations et les forces de dÃ©fense, les infrastructures isolÃ©es et hors rÃ©seau, les interventions en cas de catastrophe et les installations critiques nÃ©cessitant un approvisionnement Ã©nergÃ©tique continu. Des applications commerciales et Ã plus grande Ã©chelle seront Ã©galement envisagÃ©es ultÃ©rieurement.

L’entreprise a Ã©tabli des partenariats avec la NASA

Helio a indiquÃ© que la baisse des coÃ»ts de lancement et les progrÃ¨s rÃ©alisÃ©s dans les technologies de transport d’Ã©nergie ont amÃ©liorÃ© la faisabilitÃ© technique du SBSP, tout en favorisant une rentabilitÃ© Ã©nergÃ©tique attractive, notamment grÃ¢ce Ã un coÃ»t actualisÃ© de l’Ã©nergie (LCOE) avantageux. Ce nouveau secteur d’activitÃ© devrait suivre une stratÃ©gie de dÃ©veloppement progressive et Ã©volutive. Â« Lâ€™Ã©nergie solaire spatiale correspond parfaitement Ã nos compÃ©tences fondamentales et Ã notre expertise en ingÃ©nierie. Elle nous permet de relever certains des dÃ©fis les plus urgents auxquels est confrontÃ© le marchÃ© mondial des Ã©nergies renouvelables, tout en gÃ©nÃ©rant une valeur significative Ã long terme pour nos actionnaires Â», a dÃ©clarÃ© le PDG Ed Cabrera. Helio a Ã©tÃ© fondÃ©e en 2018. L’entreprise a Ã©tabli des partenariats avec la NASA, des entreprises privÃ©es, des universitÃ©s et des agences spatiales internationales sur des missions spatiales de diffÃ©rentes envergures. Helio se dÃ©veloppe dans le domaine de l’Ã©nergie solaire spatiale pour fournir une Ã©nergie renouvelable continue.

Â«Â Lâ€™Ã©nergie solaire spatiale peut devenir une solution viable pour une Ã©nergie propre et fiableÂ Â»

« L'évolution rapide des coûts de lancement, la maturation des systèmes spatiaux à bas coût et l'émergence d'infrastructures spatiales commerciales créent un environnement idéal pour que l'énergie solaire spatiale devienne une solution viable pour une énergie propre et fiable », a poursuivi Gregory Delory, directeur technique de Helio Corporation.