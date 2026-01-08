Les industriels chinois du solaire jouent au Monopoly

Le rÃ©gulateur chinois du marchÃ© a convoquÃ© les principaux acteurs du solaire pour des soupÃ§ons de monopole, selon les mÃ©dias d’Ã‰tat. Le gendarme du grand marchÃ© asiatique a assignÃ© six des plus grandes entreprises chinoises du secteur solaire, dont Tongwei, Daqo New Energy et GCL Technology, en raison de prÃ©occupations liÃ©es Ã des pratiques monopolistiques, a rapportÃ© jeudi 8 dÃ©cembre le mÃ©dia d’Ã‰tat China Securities News.

Selon le rapport, le rÃ©gulateur a exhortÃ© ces entreprises Ã ne pas se concerter sur la capacitÃ© de production, l’utilisation des capacitÃ©s, la production ou les prix. Il leur a Ã©galement interdit de se partager les marchÃ©s ou de rÃ©partir la production et les bÃ©nÃ©fices au moyen de ratios d’investissement, et leur a demandÃ© de soumettre des plans de rectification Ã©crits d’ici au 20 janvier. La surproduction chinoise de composants solaires atteindrait-elle ses limitesÂ ?