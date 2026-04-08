Réaction du Groupe le Triangle aux crises énergétiques : produire et stocker l’énergie localement, un impératif stratégique

Dans un contexte géopolitique marqué par des tensions sur les approvisionnements et une forte volatilité des prix des énergies fossiles, l’indépendance énergétique européenne s’impose comme une priorité. Cette vulnérabilité énergétique structurelle mise en lumière appelle une réponse claire : accélérer l’électrification des usages et produire une énergie décarbonée, au plus près des territoires. Comme le souligne François Villeroy de Galhau, gouverneur de la Banque de France : « Nous devons investir dans la transition plutôt que dans des protections coûteuses qui maintiennent notre dépendance au pétrole. » Une position qui illustre l’urgence d’un changement de modèle énergétique à l’échelle européenne !

Le photovoltaïque, une énergie centrale à rendre pilotable

Le photovoltaïque s’affirme aujourd’hui comme une énergie centrale du mix énergétique. Mais son changement d’échelle repose désormais sur un enjeu clé : sa capacité à être pilotable. Le couplage avec des solutions de stockage permet en effet de décorréler production et consommation, de stabiliser les réseaux électriques et de sécuriser l’approvisionnement. Produire localement, au bon moment, devient ainsi un levier essentiel pour concilier transition énergétique, compétitivité et souveraineté industrielle.

Une opportunité stratégique pour les territoires et l’industrie

Le développement massif du photovoltaïque couplé au stockage représente une opportunité majeure pour la France : valorisation des territoires, accompagnement de l’électrification des usages, réduction de la dépendance aux importations énergétiques.

Le groupe le triangle, une voix industrielle engagée

Le Groupe Le Triangle, fabricant de structures métalliques & constructeur de solutions photovoltaïques, défend une vision claire : faire du photovoltaïque une énergie majeure, pleinement intégrée aux enjeux de pilotage du réseau grâce au stockage. Acteur industriel engagé, le Groupe œuvre pour accélérer le déploiement de solutions performantes et porter une voix forte dans les débats énergétiques et réglementaires. Produire, stocker, piloter : la nouvelle équation de la souveraineté énergétique.