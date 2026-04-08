Le DÃ©partement du Val de Marne Ã©quipe ses bÃ¢timents publics de panneaux photovoltaÃ¯ques

Pour augmenter la production d’Ã©nergies renouvelables, le dÃ©partement du Val de Marne mise sur le solaire et dÃ©ploie le photovoltaÃ¯que sur ses bÃ¢timents, en particulier sur les collÃ¨ges qui offrent les plus grandes surfaces de toit disponibles.

A travers son SchÃ©ma directeur de la transition Ã©nergÃ©tique (SDTE 2022-2027), le DÃ©partement sâ€™engage dans unÂ projet de transition Ã©nergÃ©tique selon trois prioritÃ©s : sobriÃ©tÃ© Ã©nergÃ©tique, efficacitÃ© Ã©nergÃ©tique et recours aux Ã©nergies renouvelables.

Dâ€™ici 2050, le DÃ©partement se fixe comme objectifs de :

Diviser par 7 les Ã©missions de gaz Ã effet de serreÂ du patrimoine bÃ¢ti dÃ©partemental par rapport Ã 2012 (annÃ©e de rÃ©fÃ©rence)

Diviser par 2 les consommations dâ€™Ã©nergieÂ finale du patrimoine bÃ¢ti dÃ©partemental par rapport Ã 2012

RÃ©duire la facture Ã©nergÃ©tiqueÂ du DÃ©partement.

En 2019, la facture s’Ã©levait Ã 13 millions d’eurosÂ avec les collÃ¨gesÂ et 5 millions d’eurosÂ sans les collÃ¨ges.Â La rÃ©duction de la consommation dâ€™Ã©nergie porte ainsi prioritairement sur les collÃ¨ges, qui reprÃ©sentent 60% de la facture Ã©nergÃ©tique du DÃ©partement (8 millions dâ€™euros).

Le DÃ©partement concentre ses efforts sur les collÃ¨ges

Pour augmenter la production des Ã©nergies renouvelable la collectivitÃ© sâ€™appuie notamment sur leÂ dÃ©ploiement du photovoltaÃ¯que sur ses bÃ¢timents existants, rÃ©novÃ©s ou neufs : sites techniques, administratifs, crÃ¨ches, et surtout collÃ¨ges qui offrent les plus grandes surfaces de toit disponibles. D’aprÃ¨s une Ã©tude de 2021, l’Ã©quipement de 230 bÃ¢timents dÃ©partementaux en panneaux photovoltaÃ¯ques permettraient dâ€™implanterÂ 19 MWc, soit 10% de la puissance photovoltaÃ¯que installÃ©e en Ile-de-France au 31dÃ©cembre 2021. Sur ces 230 Ã©quipements, 120 prÃ©sentent un potentiel de 16 MWc. Plusieurs possibilitÃ©s existent pour valoriser la production dâ€™Ã©lectricitÃ© : la vente, lâ€™autoconsommation individuelle ou collective. Ces trois modes sont Ã©tudiÃ©s pour chaque opÃ©ration. Le choix de lâ€™autoconsommation collective est privilÃ©giÃ©. Cela signifie que les panneaux alimentent en Ã©lectricitÃ© les Ã©difices oÃ¹ ils sont installÃ©s mais aussi les bÃ¢timents dÃ©partementaux alentours avec le surplus de production.

Des panneaux photovoltaÃ¯ques sur les toits des bÃ¢timents dÃ©partementaux

9Â 400 mÂ²Â : c’est la surface de panneaux photovoltaÃ¯ques installÃ©e sur les bÃ¢timents dÃ©partementaux depuis juillet 2021.A ce jour,Â 12 collÃ¨ges, 4 crÃ¨ches et un bÃ¢timent administratif sont Ã©quipÃ©s. Certaines installations restent toutefois Ã mettre en service avec Enedis courant 2026Â Ã lâ€™instar du CollÃ¨ge Paul-Ã‰luard Ã Bonneuil-sur-Marne (132 kWc), du CollÃ¨ge Louis-Issaurat Ã CrÃ©teilÂ ou encore du CollÃ¨ge GisÃ¨le-Halimi Ã Ivry-sur-Seine. Cette derniÃ¨re installation deÂ 329 mÂ²Â reprÃ©sentera 61 % des besoins dâ€™Ã©lectricitÃ© du collÃ¨ge. Le surplus alimentera le collÃ¨ge Assia-Djebba,Â la crÃ¨che Poulmarch, l’espace dÃ©partemental des solidaritÃ©s Raspail,Â la Briqueterie de Vitry-sur-Seine, le CollÃ¨ge Louis Pasteur Ã Villejuif, le collÃ¨ge Jean-Perrin Ã Vitry-sur-Seine et le collÃ¨ge Albert-Cron au Kremlin-BicÃªtre. Devraient Ã©galement Ãªtre mis en service courant 2026 la CrÃ¨che des Gondoles Ã Choisy-le-RoiÂ (7 kWc) et le Centre de PMI Ã Boissy-Saint-LÃ©ger (23 kW).Â De nouvelles installations sont en cours d’Ã©tude ou programmÃ©es pour les annÃ©es Ã venir,Â comme par exemple, le parc automobile de Valenton (49 kW). Des Ã©tudes complÃ©mentaires sont en cours.