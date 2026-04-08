Photovoltaïque : VOLTAÏCA met en service 80 centrales en France en 2025 et accélère la solarisation des territoires

Avec 12 MWc installés en un an, l’entreprise VOLTAÏCA contribue à la sécurisation de l’approvisionnement électrique et à la réduction de l’empreinte carbone des acteurs économiques. Une dynamique portée par le développement du solaire décentralisé !

Dans un contexte d’accélération de la transition énergétique, VOLTAÏCA, producteur indépendant d’énergie renouvelable, annonce avoir mis en service 80 centrales photovoltaïques en France en 2025, représentant une puissance totale de 12 MWc.

Un parc de 33 MWc cumulés

Cette dynamique porte son parc à 258 projets pour 33 MWc cumulés et confirme la montée en puissance de la solarisation des usages énergétiques sur les territoires. Répartis sur l’ensemble du territoire, ces projets concernent des installations en toiture existante, et nouveau bâtiment, en autoconsommation ou en revente totale.

Un impact concret pour le climat et les territoires

Ces projets participent à la réduction de l’empreinte carbone et contribuent à la sécurisation de l’approvisionnement électrique, en développant une production d’électricité locale, renouvelable et décarbonée. Les installations mises en service en 2025 permettent en effet d’alimenter l’équivalent de 6 500 foyers et d’éviter près de 4 700 tonnes de CO₂.

Un levier stratégique pour les acteurs économiques

VOLTAÏCA accompagne industriels, acteur du tertiaire, exploitants agricoles, propriétaires fonciers et collectivités dans la mise en œuvre de solutions solaires adaptées à leurs enjeux. Ses projets visent notamment l’autoconsommation, la réduction des émissions, la sécurisation énergétique et la maîtrise des coûts énergétiques. Sans oublier la valorisation du foncier !