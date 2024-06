EIT InnoEnergy lance l’Académie européenne du solaire afin de former 65 000 travailleurs au cours des deux prochaines années

Mandatée par la Commission européenne comme l’une de ses académies “Net-Zero”, l’Académie Européenne du solaire formera des travailleurs sur l’ensemble de la chaîne de valeur de l’énergie solaire photovoltaïque. Une brique essentielle pour le développement de la filière !

Jeudi 20 juin dernier dans le cadre du salon Intersolar, EIT InnoEnergy, l’un des principaux moteurs d’innovation dans le domaine de l’énergie durable, annonce le lancement de l’Académie européenne du solaire, mandatée par la Commission européenne comme l’une de ses Académies Net-Zéro. L’Académie sera gérée par le Skills Institute d’InnoEnergy, qui développera des services de formation sur mesure pour requalifier et perfectionner 65 000 travailleurs sur l’ensemble de la chaîne de valeur de l’énergie solaire photovoltaïque (PV) en Europe au cours de ses deux premières années.

Jusqu’à 400 000 travailleurs formés supplémentaires d’ici 2030

Alors que l’Union européenne poursuit ses objectifs pour 2030, à savoir installer près de 600 GW de panneaux solaires photovoltaïques et répondre à 40 % de la demande de l’UE en matière de technologies net-zéro, avec des produits fabriqués en Europe, il est urgent de disposer d’un plus grand nombre de travailleurs qualifiés. En aval, on estime que les installations nécessiteront jusqu’à 400 000 travailleurs formés supplémentaires d’ici 2030, et pour atteindre l’objectif de produire 30 GW d’énergie solaire au niveau local, 50 000 de plus seraient nécessaires dans la fabrication en amont. Une nouvelle étude de marché* d’InnoEnergy a révélé des lacunes dans la formation des électriciens pour la connexion sécurisée au réseau et des ouvriers du bâtiment certifiés pour l’installation. L’étude d’InnoEnergy a également mis en évidence des déficits de compétences spécifiques pour les ingénieurs, les techniciens et les opérateurs chargés de produire des cellules, des modules, des lingots et des plaquettes.

« M

ettre au point des parcours de formation personnalisés »

L’académie s’attaquera à ces pénuries de compétences, en particulier pour les PME du secteur de l’énergie solaire, dont le nombre ne cesse de croître. Travaillant en étroite collaboration avec l’industrie, le Skills Institute d’InnoEnergy constituera une solide bibliothèque de plus de 40 cours avec des certifications reconnues par l’industrie dans l’ensemble de la chaîne de valeur. S’appuyant sur le modèle de formation et de qualification du Skills Institute d’InnoEnergy, l’Académie certifiera plus de 80 prestataires de formation locaux et mobilisera un réseau de partenaires de l’industrie et de la main-d’œuvre pour dispenser des cours à grande échelle. Oana Penu, Directrice du Skills Institute d’Innoenergy commente : “Pour relever le double défi consistant à déployer rapidement l’énergie solaire photovoltaïque et à renforcer la résilience de la capacité de production locale, il faut combler les lacunes actuelles en matière de compétences de la main-d’œuvre. C’est précisément ce que fera l’Académie solaire, en s’appuyant sur un modèle qui a fait ses preuves. Notre Académie des batteries (EBA Academy), qui a formé 67 000 travailleurs à ce jour, a établi une norme d’excellence en matière de formation et sert de modèle à l’Académie solaire pour l’avenir. Nous sommes impatients de travailler en étroite collaboration avec les entreprises de toute la chaîne de valeur de l’énergie solaire photovoltaïque afin de mettre au point des parcours de formation personnalisés qui répondent aux besoins de leur main-d’œuvre.” La création de l’Académie solaire européenne a été annoncée le 20 juin dernier lors du forum PV de l’Alliance européenne de l’industrie photovoltaïque (ESIA), organisé dans le cadre d’Intersolar Europe à Munich.

*L’étude de marché réalisée par EIT InnoEnergy est basée sur des entretiens menés auprès d’un échantillon représentatif d’entreprises dans l’ensemble de l’Union européenne.