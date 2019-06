RÃ©action de Julien Tchernia, co-fondateur de eKWateur, Ã  la crÃ©ation de Â« EDF Vert Â»

Alors que Jean-Bernard Lévy, vient de présenter son plan de scission destiné à séparer la gestion du parc nucléaire, avec « EDF Bleu », et l’activité de fournisseur d’électricité, avec « EDF Vert », Julien Tchernia, président et co-fondateur d’ekWateur, le premier fournisseur d’énergies vertes indépendant et alternatif en France, a souhaité réagir :

« Nous sommes heureux de voir cette réforme du fournisseur historique arriver et, surtout, des contours qu’elle peut prendre. Tout d’abord, c’est en tant que citoyen que je suis rassuré ! Le niveau d’endettement contracté par EDF faisait peser de véritables inquiétudes sur leurs capacités à financer le grand carénage de son parc nucléaire, et donc, à assurer la sécurité des Français. Chez ekWateur, nous interprétons ce projet comme une preuve supplémentaire de la fin de l’énergie centralisée. Cette séparation entre gros actifs de production d’un côté et commercialisation et renouvelable de l’autre est par ailleurs un mouvement qui a déjà été observé en Europe : il y a quelques années, l’Allemagne a vu à la fois la scission d’E.ON et de RWE. Nous pensons que cela permettra, à terme, de rationaliser les débats sur la décentralisation de l’énergie et par là-même occasion d’accélérer enfin une transition énergétique performante et fiable ! »