Le procÃ©dÃ© Soprasolar Â® Fix Evo reÃ§oit le label Â« Efficient Solutions Â» de Bertrand Piccard

Soprasolar ® Fix Evo, le procédé d’étanchéité photovoltaïque sans percement pour toiture terrasse du Groupe SOPREMA, vient de recevoir le label « Efficient Solutions » délivré par l’Alliance Mondiale pour les Technologies Propres (créée par la Fondation Solar Impulse à l’initiative de Bertrand Piccard). Cette labellisation vient s’ajouter aux 4 précédemment obtenues par le Groupe. Ce label atteste de l’efficacité de ces solutions respectueuses de l’environnement, qui représentent des réponses concrètes aux enjeux du dérèglement climatique.

Label n°5 : Soprasolar ® Fix Evo, pour une toiture plate étanche et productrice d’électricité renouvelable

La solution Soprasolar ® Fix Evo est un procédé d’étanchéité photovoltaïque pour toiture-terrasse sans percement ni lestage, comprenant des modules photovoltaïques rigides posés sur un système de plots breveté. Il permet d’apporter une nouvelle fonction aux toitures, en les transformant en centrales de production d’électricité solaire : le maître d’ouvrage valorise ces surfaces non-exploitées pour en faire des surfaces productrices d’une électricité renouvelable, compétitive, et directement utilisable dans le bâtiment (principe de l’autoconsommation).

En parfaite adéquation avec les exigences du marché et les normes en vigueur, les procédés Soprasolar ® Fix Evo ou Evo Tilt, peuvent être installés sur des bâtiments neufs ou en réfection. Permettant la mise en œuvre de modules solaires photovoltaïques sans percer ni lester l’étanchéité, ces procédés ont été déployés sur plus de 2 millions de m² de toiture. Faciles à installer et à entretenir, ces solutions sont garanties pendant 20 ans, et permettent aux maîtres d’ouvrage de bénéficier de l’expertise du Groupe SOPREMA en termes d’étanchéité pour faire coïncider durée de vie de la couverture avec celle des panneaux solaires.

SOPRASOLAR ® , la filiale du Groupe SOPREMA, leader français en étanchéité photovoltaïque

Depuis 2008, SOPRASOLAR ® a su s’imposer comme le leader français des solutions solaires photovoltaïques sur toitures-terrasses. Pour ce faire, l’entreprise a renforcé ses expertises au fil des réglementations et des évolutions du secteur. SOPRASOLAR ® s’appuie également sur le savoir-faire et l’expertise du Groupe SOPREMA, l’un des premiers acteurs mondiaux de l’étanchéité des bâtiments. La performance, la fiabilité et la durabilité des solutions ne sont plus à démontrer : SOPRASOLAR ® est le seul à disposer de trois procédés sous Avis Techniques. SOPRASOLAR ® propose aujourd’hui une large gamme de solutions pérennes et compétitives.

SOPRASOLAR ® une démarche logique labellisée

La Loi Biodiversité et les évolutions réglementaires en faveur de « l’autoconsommation » encouragent la construction de centrale solaire sur les toitures. Les procédés SOPRASOLAR ® s’appuient sur l’énergie solaire afin de produire de l’électricité sans dégrader l’environnement. Jean Damian, Directeur de Soprasolar confie : « La volonté de Bertrand Piccard est de rendre les solutions dites écologiques « logiques ». Pour ce faire, elles doivent démontrer leur rentabilité économique et leur bénéfice global. C’est dans cet esprit que nous agissons au quotidien pour trouver des solutions : compétitives, faciles à mettre à œuvre et à entretenir, car c’est la condition de leur diffusion et promotion dans le monde du bâtiment, assurables, pour apporter crédibilité à nos solutions, et sérénité aux maîtres d’ouvrage et investisseurs ».

Il poursuit : « Nous sommes particulièrement fiers que notre procédé Soprasolar Fix Evo ait été retenu parmi les solutions labellisées par la Solar Impulse Foundation. Chaque acteur économique doit s’approprier les enjeux de la transition énergétique. Nous pouvons faire le tour du monde dans les airs grâce à l’énergie solaire, il serait donc logique d’équiper la toiture de toute construction neuve d’une centrale solaire pour alimenter tout ou une partie des besoins en électricité : les solutions existent ! »

Plus d’infos…