AuRA Digital Solaire accueille sa dÃ©lÃ©guÃ©e gÃ©nÃ©rale pour assurer lâ€™opÃ©rationnel du syndicat et son dÃ©veloppement

Le 3 juin 2019, AuRA Digital Solaire a accueilli sa Déléguée générale, Claudia Rinzivilo, qui est en charge de la gestion opérationnelle du syndicat (adhésions, mises en relations, rendez-vous avec l’écosystème économique et institutionnel régional, événements,…) ainsi que de son développement. Claudia Rinzivillo possède plusieurs expériences en communication et relations partenaires. Elle a contribué à développer activement le mécénat au service de projets de recherche ou de formation, en lien constant avec les entreprises du territoire.

« C’est un grand plaisir et honneur pour moi de rejoindre AuRA Digital Solaire. Toute mon énergie sera consacrée à promouvoir les acteurs de l’écosystème, à favoriser leur business, et à porter leur parole auprès des élus. »

Premier anniversaire du syndicat, premières actions

Après un lancement réussi, le 7 juin 2018 et un événement phare au siège régional de la FFIE (Fédération française des entreprises de génie électrique et énergétique) fin novembre 2018 qui a rassemblé plus de 135 participants au sein des deux professions (le Digital Solar Summit), le syndicat AuRA Digital Solaire, dédié aux secteurs du solaire et du digital en région Auvergne-Rhône-Alpes, continue sur sa lancée. A la veille du salon BePositive, le 12 février 2019, AuRA Digital Solaire a convié tous les acteurs du secteur au Grand Hôtel Dieu pour une soirée B2B sous le thème « Le Solaire et le digital pour reconnecter les territoires », en présence de nombreuses personnalités économiques et institutionnelles ainsi que les vice-présidents délégués de la Métropole de Lyon et de la Région Auvergne-Rhône-Alpes. Sur le salon Planète Appro (25-26 mars 2019), le Village Solaire, impulsé par AuRA Digital Solaire a permis de représenter toute la chaîne de valeur. C’est également à cette occasion que s’est déroulée son Assemblée Générale.

De nouvelles adhésions, de nouveaux projets

Avec plus de 70 adhérents depuis sa création, le syndicat a accueilli en ce début de mois de juin de nouveaux membres. D’ici la mi-juillet, un événement sera proposé sur la région pour les adhérents afin de leur faire part des derniers projets en cours et à venir pour le dernier semestre 2019. AuRA Digital Solaire : le solaire et le digital au service de la transition énergétique sur le territoire.

