RÃ©action de Jean-Yves Stephan, CEO Storio Energy / Guerre en Iran : quels impacts sur les prix de l’Ã©lectricitÃ© ?

Les tensions gÃ©opolitiques au Moyen-Orient, et en particulier le conflit impliquant lâ€™Iran, ont rapidement provoquÃ© une rÃ©action des marchÃ©s de lâ€™Ã©nergie avec une hausse des prix du gaz, et en consÃ©quence de l’Ã©lectricitÃ©.Â En analysant les donnÃ©es 8 jours avant et 8 jours aprÃ¨s le dÃ©but du conflit, plusieurs Ã©volutions marquantes apparaissent :

Le prix spot moyen est passÃ© de 21 â‚¬/MWh Ã 72 â‚¬/MWh.

Les prix de pointe, gÃ©nÃ©ralement observÃ©s le matin ou le soir, ont progressÃ© de 81 â‚¬/MWh Ã 159 â‚¬/MWh.

Les prix minimum, atteints en milieu de journÃ©e lors des pÃ©riodes de forte production solaire, restent faibles et proches de 0 â‚¬/MWh la plupart des jours.

Lâ€™Ã©cart entre prix minimum et maximum sâ€™est fortement accru, passant de 80 â‚¬/MWh Ã 142 â‚¬/MWh.

Pour Jean-Yves Stephan, CEO & cofondateur de Storio Energy : â€œSi le conflit venait Ã se maintenir, on observerait au printemps une dynamique avec des prix proche de 0â‚¬ / MWh en milieu de journÃ©e (forte disponibilitÃ© photovoltaÃ¯que) et des prix Ã©levÃ©s lors des pics de consommation (proche de 150â‚¬/MWh voire au-delÃ ) lorsque le systÃ¨me Ã©lectrique europÃ©en continue de faire appel au gaz. La flexibilitÃ© de la demande, et le stockage par batterie en particulier, permettent de protÃ©ger les consommateurs d’Ã©lectricitÃ© de ces pics de prix quotidiens. Il s’agit d’un outil clÃ© pour maintenir la compÃ©titivitÃ© de l’industrie Ã©lectro-intensive europÃ©enne“.

Si la situation rappelle Ã certains Ã©gards la crise Ã©nergÃ©tique dÃ©clenchÃ©e par lâ€™invasion de lâ€™Ukraine, le contexte du systÃ¨me Ã©lectrique europÃ©en est aujourdâ€™hui sensiblement diffÃ©rent. Trois facteurs expliquent cette diffÃ©rence. Le conflit dÃ©marre Ã la sortie de lâ€™hiver, pÃ©riode oÃ¹ la demande Ã©lectrique commence dÃ©jÃ Ã baisser. Le prix du gaz, mÃªme sâ€™il repart Ã la hausse, reste pour lâ€™instant en deÃ§Ã de ce qui avait Ã©tÃ© observÃ© en 2022. Enfin, la disponibilitÃ© du parc nuclÃ©aire franÃ§ais est bien plus favorable quâ€™en 2022.