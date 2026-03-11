Anker SOLIX a présenté sa gamme complète de solutions énergétiques pour la maison lors du salon OpenEnergies

Fort de sa présence croissante sur le marché français des énergies renouvelables, Anker SOLIX, spécialiste mondial des batteries solaires plug-and-play pour balcons, a présenté l’intégralité de son portefeuille de solutions intelligentes de gestion de l’énergie domestique à OpenEnergies 2026 à Lyon. Des produits allant du système solaire pour balcon Anker SOLIX Solarbank 3 Pro à la batterie domestique évolutive Anker SOLIX X1, l’entreprise affirme son engagement à offrir aux foyers français une technologie énergétique flexible, accessible et tournée vers l’avenir.

La Solarbank 3 Pro est un système de stockage d’énergie innovant, conçu pour rendre l’énergie renouvelable accessible et maximiser les économies. Grâce à son design plug-and-play, la Solarbank 3 Pro permet aux utilisateurs de stocker l’énergie solaire sans installation complexe ni coûts initiaux élevés. Chaque unité Solarbank 3 Pro offre une puissance AC de charge et de décharge de 1,2 kW, avec une capacité de module batterie de 2,68 kWh. Le système prend en charge jusqu’à 3 unités en parallèle, délivrant une puissance AC combinée de 3,6 kW et une capacité de stockage extensible jusqu’à 48 kWh.

Anker SOLIX Solarbank 3 Pro: Une puissance AC maximisée pour tous les besoins du foyer

Les utilisateurs peuvent ainsi stocker facilement l’énergie solaire produite par leurs panneaux et alimenter presque tous les appareils du foyer, y compris les plus énergivores. Via l’application Anker, conviviale et intuitive, les utilisateurs accèdent en temps réel aux données de production solaire, à l’état de la batterie et à la consommation énergétique, avec un contrôle total du système depuis leur smartphone. La Solarbank 3 Pro représente une avancée majeure vers la démocratisation de l’énergie renouvelable en France, rendant l’indépendance énergétique accessible au plus grand nombre. Pour les foyers aux besoins en puissance plus importants, la Solarbank 3 Pro peut être couplé à l’Anker

SOLIX Power Dock. Ce dernier permet de connecter jusqu’à quatre Solarbanks en parallèle, portant la capacité du système à 64,5 kWh, avec une puissance AC pouvant atteindre 4,8 kW et une entrée PV jusqu’à 14,4 kW, ce qui est idéal pour les foyers équipés de véhicules électriques ou d’appareils de grande puissance. Le Power Dock permet également de combiner différentes générations de Solarbank, dont la série Solarbank 2 et la Solarbank 3 Pro, garantissant un système évolutif et pérenne.

Anker SOLIX X1 : Performances extrêmes pour une sauvegarde totale du foyer

L’Anker SOLIX X1 Hybrid Three Phase Home Energy System est un système de stockage d’énergie domestique de nouvelle génération, alliant un design élégant à une optimisation énergétique performante. Il assure une alimentation de secours pour l’ensemble du foyer en cas de coupure, réduit les coûts d’électricité et permet de vivre hors réseau. Avec son design tout-en-un d’une épaisseur de seulement 15 cm, le X1 est hautement intégré et peut être installé n’importe où dans la maison. Le système offre une capacité modulaire extensible de 5 kWh à 180 kWh, avec un onduleur triphasé délivrant une puissance maximale de 12 kW. Grâce aux technologies de boost thermique et de BMS d’Anker, l’Anker SOLIX X1 fonctionne de manière fiable dans des températures extrêmes allant de -20°C à 55°C. Le système bénéficie également d’une certification anticorrosion C5-M, référence du secteur, d’une protection extérieure IP66, et d’une garantie de 10 ans. Avec un fonctionnement silencieux inférieur à 30 dB et un basculement instantané en 10 ms en cas de coupure de courant, le X1 conjugue performance et fiabilité au quotidien.

Une optimisation pilotée par l’IA

Le X1 s’intègre également de manière transparente avec le chargeur de véhicule électrique intelligent Anker SOLIX V1, permettant aux utilisateurs de maximiser leur autoconsommation solaire tout en réduisant les coûts de recharge de leur véhicule électrique. Le V1 propose quatre modes de recharge : la recharge standard plug-and-play, la recharge verte utilisant l’excédent d’énergie solaire, la recharge éco au tarif le plus avantageux, et la recharge programmée selon les préférences de l’utilisateur. Grâce à une optimisation pilotée par l’IA qui analyse les tarifs dynamiques, les habitudes de conduite et l’énergie solaire disponible, le V1 peut réduire les coûts de recharge jusqu’à 58 % par rapport aux chargeurs conventionnels, assurant un véritable couplage entre production solaire, stockage domestique et mobilité électrique. Grâce à son système de stockage d’énergie extensible pour balcon, sa solution énergétique professionnelle pour la maison et sa recharge intelligente pour véhicules électriques, Anker SOLIX présente un écosystème énergétique complet adapté aux divers besoins des foyers français. Les propriétaires peuvent stocker et utiliser l’énergie solaire de manière intelligente, réduire leurs coûts et accroître leur indépendance vis-à-vis du réseau grâce à des produits aussi faciles à installer qu’à utiliser.