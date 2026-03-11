Myrium livre une centrale photovoltaÃ¯que pour le Frac Ile-de-France Ã  Romainville dÃ©montrant la force de ses synergies mÃ©tiers

Le collectif Myrium, opÃ©rateur indÃ©pendant au service de la performance durable des bÃ¢timents, annonce la livraison dâ€™une centrale photovoltaÃ¯que en autoconsommation sur le site du Frac Ile-de-France (Fonds rÃ©gional dâ€™art contemporain) Ã Romainville. Ce projet, portÃ© par la rÃ©gion Ile-de-France en tant que maÃ®tre dâ€™ouvrage, illustre la capacitÃ© du groupe Ã orchestrer ses diffÃ©rentes expertises techniques (Ã©tanchÃ©itÃ©, gÃ©nie climatique et Ã©nergie solaire) pour transformer une toiture classique en un actif Ã©nergÃ©tique performant et sÃ©curisÃ©.

Le chantier de Romainville a consistÃ© en lâ€™installation dâ€™une centrale de 78 kWc. Lâ€™objectif Ã©tait dâ€™intÃ©grer une production dâ€™Ã©nergie renouvelable directement au bÃ¢timent tout en optimisant sa performance technique.

Ã‰tanchÃ©itÃ©, Ã©nergie, fraÃ®cheur et maintenanceÂ : une rÃ©ponse globale Ã des enjeux techniques croisÃ©s

Sur le terrain, la rÃ©ussite de lâ€™opÃ©ration a reposÃ© sur lâ€™Ã©troite collaboration entre plusieurs entitÃ©s du collectif Myrium, au service deÂ :

-Â Â Â Â Â Â Â La prÃ©servation de lâ€™Ã©tanchÃ©itÃ©Â : lâ€™expertise de Novebat a permis dâ€™adapter lâ€™Ã©tanchÃ©itÃ© existante pour recevoir la structure solaire, garantissant ainsi la pÃ©rennitÃ© du bÃ¢ti face aux risques dâ€™infiltration.

-Â Â Â Â Â Â Â La performance thermique : en complÃ©ment du dÃ©ploiement photovoltaÃ¯que pilotÃ© ensuite par ISB, une solution de peinture rÃ©flÃ©chissante a Ã©tÃ© appliquÃ©e pour optimiser la fraÃ®cheur du bÃ¢timent et le rendement des panneaux.

-Â Â Â Â Â Â Â La synergie du groupe pour la maintenanceÂ : la pertinence du modÃ¨le de Myrium sâ€™est Ã©galement manifestÃ©e par la prÃ©sence simultanÃ©e de Gesclim, filiale du collectif dÃ©jÃ en charge de la maintenance climatique du Frac Ile-de-France.

La toitureÂ : un actif hautement stratÃ©gique pour les collectivitÃ©s, les Ã©tablissements publics, les entrepÃ´ts, la grande distribution et les bÃ¢timents tertiaires

Ce chantier s’inscrit dans une tendance de fond. Celle du passage d’un marchÃ© solaire soutenu par des aides et rÃ©gulÃ©, Ã un marchÃ© d’autoconsommation durable. Pour les Ã©tablissements publics, la grande distribution ou encore les bÃ¢timents tertiaires cette approche visant Ã miser sur les installations en toiture permettrait ainsi de sÃ©curiser davantage une partie de leur consommation Ã©nergÃ©tique face aux fluctuations du marchÃ©. Dans ce contexte, Myrium entend donc se positionner comme un partenaire de confiance sur ces sujets Ã la fois sensibles et hautement stratÃ©giques. Dâ€™abord, grÃ¢ce Ã une sinistralitÃ© nulle depuis 2012, les activitÃ©s solaires du collectif (via ISB) bÃ©nÃ©ficient dâ€™une couverture complÃ¨te par AXA,Â offrant une garantie de pÃ©rennitÃ© indispensable aux maÃ®tres dâ€™ouvrage publics. Mais Ã©galement parce que le groupe traite la toiture comme une Â«Â cinquiÃ¨me faÃ§adeÂ Â» technique, capable dâ€™accueillir tout Ã la fois du solaire, de la vÃ©gÃ©talisation (via Merci Raymond) et de lâ€™isolation haute performance.

Â«Â Nous levons les barriÃ¨res techniques et assurantielles qui freinent souvent ces projetsÂ Â»

Une combinaison dâ€™atouts qui permet aujourdâ€™hui Ã Myrium dâ€™adresser lâ€™ensemble des problÃ©matiques de toitures, des plus industrielles aux plus traditionnelles y compris celles en tuiles, ardoises ou zinc (via Riccoboni).

Â« Ce projet pour le Frac ÃŽle-de-France dÃ©montre que la toiture n’est plus une simple surface de protection, mais un actif technique Ã part entiÃ¨re. En faisant converger nos expertises en Ã©tanchÃ©itÃ©, en gÃ©nie climatique et en Ã©nergie photovoltaÃ¯que, nous levons les barriÃ¨res techniques et assurantielles qui freinent souvent ces projets. Chez Myrium, notre ambition est d’offrir une rÃ©ponse globale : nous ne nous contentons pas de maintenir le bÃ¢timent, nous valorisons chaque mÃ¨tre carrÃ©, du sous-sol jusquâ€™au toit Â», commente Julien Mahot, fondateur de ISB.

Quid de MyriumÂ ?

Myrium est un opÃ©rateur indÃ©pendant de rÃ©fÃ©rence au service de la performance durable des bÃ¢timents. Ã€ travers ses 31 entreprises spÃ©cialisÃ©es, principalement franciliennes (Ile-de-France, Centre Val de Loire, Nouvelle Aquitaine), Myrium mobilise toutes les compÃ©tences et maÃ®trise toutes les composantes techniques (fluides et Ã©nergies, notamment chauffage, climatisation, Ã©lectricitÃ©, plomberieâ€¦ ; enveloppe du bÃ¢timent ; agencements architecturaux ; mÃ©tiers intÃ©grÃ©s ; vÃ©gÃ©talisation urbaine) qui concourent Ã la performance, la durabilitÃ© et la sobriÃ©tÃ© des bÃ¢timents collectifs, aprÃ¨s leur construction. Myrium prend ainsi en charge tout le cycle de vie des bÃ¢timents existants (dÃ©pannage, maintenance, travaux, pilotage de la performanceâ€¦) pour les pÃ©renniser, les adapter, les entretenir, minimiser leur empreinte, et ainsi permettre au patrimoine bÃ¢ti dâ€™hier de rÃ©pondre aux besoins de demain. Ses 1600 experts et techniciens de terrain travaillent aussi bien de maniÃ¨re ponctuelle et ciblÃ©e que via des engagements de long terme sur des opÃ©rations globales. Myrium intervient sur des bÃ¢timents de toutes tailles pour les secteurs public et privÃ©Â : copropriÃ©tÃ©s, immeubles de bureaux, hÃ´telleries, logements sociaux, surfaces commerciales, Ã©quipements collectifs (Ã©ducation, santÃ©, culture), sites industriels, data centers, etc. Dâ€™origine familiale, Myrium est aujourdâ€™hui principalement contrÃ´lÃ©e par ses Ã©quipes Ã travers la rÃ©ussite dâ€™un projet de transmission pÃ©renne, reposant sur lâ€™actionnariat salariÃ© et assurant son indÃ©pendance. Myrium a rÃ©alisÃ© plus de 410 millions dâ€™euros de chiffre dâ€™affaires en 2024.