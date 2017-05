RÃ©action de Daniel Bour Ã  la nomination de Nicolas Hulot, ministre d'Etat Ã  la transition Ã©cologique et solidaire

Dans le cadre de la nomination des membres du nouveau gouvernement, dirigé par le premier ministre Edouard Philippe, les membres du syndicat des professionnels de l’énergie solaire Enerplan et son président Daniel BOUR se félicitent de la nomination de Nicolas Hulot en tant que Ministre d’Etat de la transition écologique et solidaire. Figure emblématique de l’écologie en France, une des personnalités préférée des Français, ambassadeur de la France pour le Climat lors de la COP 21, engagé sur les thématiques de la solidarité entre les peuples, Nicolas Hulot a toujours œuvré pour la sensibilisation à l’environnement. Sa Fondation pour la Nature et l’Homme a joué un rôle important dans la prise de conscience du potentiel offert par les énergies renouvelables dans le combat face au changement climatique. Elle a notamment démontré, dans une étude publiée peu avant la COP 21 et à laquelle Enerplan avait contribué, que l’énergie solaire photovoltaïque pourrait fournir au moins 25% de l’électricité mondiale d’ici 2050.

La vision d’une écologie transversale défendue par Nicolas Hulot, créera l’impulsion à la mise en œuvre de nouveaux modèles économiques, sociaux et sociétaux en phase avec le programme présidentiel. Le Président de la République s’est notamment engagé à rendre public le calendrier des appels d’offres sur la totalité du quinquennat, à doubler le fonds chaleur et à pérenniser la contribution Climat Energie. Enerplan salue ici ce projet de transition écologique, qui s’inscrit dans une continuité pragmatique et dont les ambitions sont, entre autres, de financer le développement des énergies renouvelables en doublant, d’ici à 2022, la capacité solaire photovoltaïque installée.

« Nous nous réjouissons de poursuivre avec notre nouveau Ministre le travail que nous menons depuis plusieurs années au service d’une filière solaire française compétitive et créatrice de valeur. Dans un contexte d’accélération de la transition énergétique et de montée en puissance de l’énergie solaire partout dans le monde, la nomination de Nicolas Hulot est un signe encourageant qui témoigne d’une volonté que la France figure parmi les pays de référence dans ce domaine en pleine révolution technologique », déclare Daniel Bour, président d’Enerplan.

