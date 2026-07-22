Incendie d’Ille sur TÃªt : et au milieu, des cendres une centrale photovoltaÃ¯que intacte

Le 4 juillet dernier un Ã©norme incendie touchait le Pays Catalan Ã Trevillach, avant de se rÃ©pandre quelques jours plus tard dans le secteur d’Ille sur TÃªt engendrant l’Ã©vacuation de milliers d’habitants et rÃ©duisant en cendres prÃ¨s de 5 000 hectares et malheureusement plusieurs habitations. Au cÅ“ur du brasier, une centrale de 11 MWc dÃ©veloppÃ©e par Luxel en 2014 nâ€™a quasiment subi aucun dÃ©gÃ¢t par rapport Ã lâ€™ampleur du feu, Ã quelques panneaux et cÃ¢bles prÃ¨s. Quand les OLD, Obligations LÃ©gales de DÃ©broussaillement, jouent leur rÃ´le de coupe-feuÂ !

Ille-sur-TÃªt, PyrÃ©nÃ©es-Orientales. DÃ©but juillet 2026, le premier grand incendie de lâ€™Ã©tÃ© en France dÃ©vore prÃ¨s de 5Â 000 hectares et laisse apparaÃ®tre un paysage de cendres, de ceux qui illustreraient des rÃ©cits dâ€™eschatologie cosmique. Dans ce paysage dÃ©vastÃ© par les flammes, une centrale solaire exploitÃ©e par Luxel apparaÃ®t comme incroyablement Ã©pargnÃ©e compte tenu du caractÃ¨re exceptionnel du feu.

Â«Â Câ€™est lÃ que lâ€™on voit toute la pertinence des OLD, Obligations LÃ©gales de DÃ©broussaillementÂ Â»

Seulement deux tables de modules (une centaine de panneaux en tout sur les 43Â 500 au total) et des cÃ¢bles ont subi des dommages. Â«Â Câ€™est lÃ que lâ€™on voit toute la pertinence des OLD, Obligations LÃ©gales de DÃ©broussaillement. Les dÃ©gÃ¢ts ont Ã©tÃ© limitÃ©s grÃ¢ce Ã l’entretien rÃ©gulier de la vÃ©gÃ©tation sur site et sur les cinquante mÃ¨tres autour des clÃ´tures et aux abords. Le dÃ©broussaillage, surtout en pÃ©riode de sÃ©cheresse, est plus que jamais indispensable pour se prÃ©munir de telles catastrophes. Le feu nâ€™a pas pÃ©nÃ©trÃ© dans lâ€™enceinte de la centrale. Durant lâ€™Ã©pisode, nous lâ€™avons dÃ©couplÃ© et elle a Ã©tÃ© coupÃ©e par lâ€™agence de conduite du rÃ©seau dâ€™EnedisÂ Â» prÃ©cise Arnaud Ponche, directeur de Luxel. Les organes vitaux de la centrale nâ€™ont pas subi de dommage. Les transformateurs et les onduleurs nâ€™ont pas connu de dÃ©gradation. DÃ¨s le 10 juillet, la moitiÃ© des onduleurs ont ainsi Ã©tÃ© remis en service. La centrale doit Ãªtre nettoyÃ©e et les grillages qui lâ€™encerclent remplacÃ©s. Â«Â Nous avons par ailleurs lancÃ© une expertise sur les structures et un diagnostic complet de toute la centrale pour mesurer lâ€™impact du feu sur lâ€™ensemble du siteÂ Â» poursuit le DG.

Â«Â La bande de cinquante mÃ¨tres dÃ©broussaillÃ©e autour du parc fait office de coupe-feuÂ Â»

La centrale est rÃ©partie sur trois Ã®lots disjoints. DÃ¨s sa crÃ©ation, le projet avait fait lâ€™objet dâ€™une Ã©tude dâ€™impact sur lâ€™environnement, rÃ©alisÃ©e par CRB Environnement, bureau dâ€™Ã©tudes en environnement de Perpignan, ayant permis dâ€™Ã©viter toute zone prÃ©sentant un enjeu environnemental. Ce bureau dâ€™Ã©tudes assure un suivi durant la phase dâ€™exploitation de la centrale. Â« Il sâ€™agit lÃ dâ€™un parc exemplaire nantis de nombreux Ã®lots de verdure. La bande de cinquante mÃ¨tres dÃ©broussaillÃ©e autour du parc fait office de coupe-feu et assure la sÃ©curitÃ© incendie de tout le site. Nous retrouvons ainsi une mosaÃ¯que de milieux favorables aux oiseaux. Nous allons mettre en place des nichoirs mais aussi crÃ©er des mares et de nouvelles zones humides que nous avons dÃ©terminÃ©es Ã lâ€™aide dâ€™un drone un jour de fort Ã©coulement des eaux afin de les positionner le plus pertinemment possible. De nombreuses espÃ¨ces vont ainsi se rÃ©installer sur cet espace de 70 hectares et assurer la biodiversitÃ© Â» assurait Ã lâ€™Ã©poque Thierry Roig, patron de CRB Environnement.

Â«Â Nous devons faire face Ã deux lois antagonistes, entre OLD et espÃ¨ces Ã protÃ©gerÂ Â»

Sur le cÃ´tÃ© coupe-feu, Arnaud Ponche se veut prudent tant la vigueur de lâ€™incendie nâ€™a pas permis dâ€™arrÃªter les flammes aux alentours des Ã®lots photovoltaÃ¯ques. Â«Â Ce que lâ€™on peut dire avec certitude câ€™est que lâ€™entretien et le dÃ©broussaillement ont Ã©tÃ© salvateurs pour la centrale et quâ€™ils ont permis aux pompiers dâ€™allouer et de mobiliser leurs ressources ailleurs, sur les habitations en proie aux flammes. La centrale nâ€™a pas Ã©tÃ© une source dâ€™inquiÃ©tude pour les hommes du feuÂ Â» relÃ¨ve Arnaud Ponche. En matiÃ¨re de bio-diversitÃ© versus mise en avant par le bureau dâ€™Ã©tudes versus la sÃ©curitÃ© des sites, Arnaud Ponche pointe lÃ un paradoxe. Â«Â Nous devons faire face Ã deux lois antagonistes, entre OLD et espÃ¨ces Ã protÃ©ger, deux rÃ©glementations qui tiraillent les opÃ©rateurs de centrales que nous sommes. On nous parle de fauchage tardif pour lâ€™Ã©panouissement de la faune. Mais les incendies arrivent de plus en plus tÃ´t dans la saison. Nous avons besoin de cohÃ©rence dans tout cela, de faire la part des choses avec pragmatisme. Je prÃ´ne dâ€™ailleurs pour un groupe de travail avec pour objectif de faire concilier biodiversitÃ© et prÃ©servation des OLDÂ Â» conclut Arnaud Ponche. Avec la dÃ©prise agricole actuelle, lâ€™entretien des friches devient une prioritÃ© absolue. De leurs cÃ´tÃ©s, les dÃ©veloppeurs font leur travail en la matiÃ¨re afin de limiter la propagation des incendies et protÃ©ger leurs actifs. Car question biodiversitÃ© un dÃ©broussaillement efficace et rÃ©alisÃ© dans les temps fera toujours moins de dÃ©gÃ¢ts quâ€™un incendie dÃ©vastateur de grande ampleur qui laisse peu de place Ã la survie des espÃ¨cesâ€¦

EncadrÃ©

Un mot Ã destination des pompiers de lâ€™entreprise Luxel

Â«Â Pour tous nos sites, nous appliquons les recommandations du Service DÃ©partemental Incendie et Secours (SDIS) en phase d’exploitation des centrales photovoltaÃ¯ques. Nous remercions vivement le SDIS pour son intervention. Plus de 800 pompiers se sont mobilisÃ©s pour cet incendie.Â Â»