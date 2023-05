Rapprochement POwR Group et PowerDeal : un tremplin pour la conquÃªte du marchÃ© europÃ©en !

POwR Group (spécialiste de la distribution de solutions photovoltaïques pour les professionnels depuis 2010, leader du marché français) prend une participation au capital de la SRL PowerDeal (Leader de la distribution Photovoltaïque en Belgique) afin de l’accompagner dans son développement. Une alliance qui coulait de source… comme une évidence!

Le rapprochement de POwR Group et de PowerDeal va permettre de réussir plusieurs objectifs, dont celui de répondre aux besoins croissants du marché Européen dans la fourniture des produits de mise en œuvre de solutions de production d’énergie verte et des services associés. « Tout d’abord, pour mes collaborateurs et moi-même, c’est une grande fierté de pouvoir intégrer la famille POwR Group. C’est avant tout la concrétisation stratégique d’une relation humaine qui a débuté un mois de décembre 2016. Grâce à ce rapprochement, nous allons travailler sereinement sur le développement de nos parts de marché au Benelux et renforcer nos équipes. L’objectif premier sera d’améliorer encore notre qualité de service, et pour ce faire, beaucoup de changements majeurs seront mis en place dans les 6 prochains mois. » confie Younes Jarek, dirigeant de la SRL PowerDeal.

Le point de départ d’une grande aventure europénne

Le contexte énergétique en Europe impose le déploiement rapide des capacités de renouvelables et en particulier du solaire photovoltaïque. Le Benelux est un marché très dynamique et prendre une position forte sur ce marché est un tremplin magnifique pour positionner POwR Group comme un acteur européen de référence. POwR Group et PowerDeal développeront leurs synergies et en feront un atout maître pour accompagner la forte croissance annoncée du marché. « PowerDeal, POwR Group, c’est avant tout pour moi une belle histoire d’hommes ! Une vraie, qui s’est construite dans l’entraide et le travail, sur le long terme et pour durer !

POwR Group est fier d’accompagner PowerDeal dans sa volonté d’accélérer son développement. Nous sommes convaincus que ce rapprochement est le point de départ d’une grande aventure européenne. Agir efficacement, sur des marchés dynamiques, proches des plus grands ports européens nous permettra de nous imposer sur la scène européenne » précise Jean-Charles Drouvin, directeur Général de POwR Group.