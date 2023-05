Léon Grosse Énergies Renouvelables dévoile Sunopée, sa marque de développeur et producteur indépendant d’énergie PV

Avec Sunopée, Léon Grosse Énergies Renouvelables, filiale de Léon Grosse groupe diversifié du BTP, développe la production solaire sur l’ensemble du territoire national, valorise le patrimoine et le foncier dormant tout en facilitant l’accès à une énergie renouvelable compétitive. Cette nouvelle marque est une illustration concrète de la stratégie et des ambitions de Léon Grosse pour développer des activités à impact, en phase avec sa raison d’être*, afin d’accélérer les transitions écologique et énergétique de ses clients.

Sunopée, spécialiste de la solarisation du patrimoine bâti, notamment des toitures, des ombrières et des façades, s’appuie sur la double expertise du Groupe en énergie photovoltaïque et en construction. Elle déploie des installations photovoltaïques sur des espaces bâtis supérieurs à 1000 m² (neufs ourénovés), des parkings de plus de 1200 m² ou des friches de plus de 1 ha, en valorisant des emplacements non utilisés.

Sunopée, développeur et producteur indépendant d’énergie photovoltaïque

Sunopée propose des solutions clés en main allant de l’audit à la conception, la réalisation, l’exploitation, la maintenance et le financement des installations photovoltaïques. Les installations peuvent ainsi être déclinées en autoconsommation ou en revente directe au réseau. Des services associés tels que la recharge de véhicule électrique sont également proposés. Aujourd’hui, l’activité compte plus de 70 MW en développement avec plus de 150 projets en cours d’étude sur l’ensemble du territoire national.

Sunopée propose des solutions efficientes au bénéfice de ses clients

Dans un contexte de tension sur l’approvisionnement et les coûts énergétiques, Sunopée met à disposition de l’énergie à prix garanti sur de longues durées auprès de ses clients (industriels, collectivités, secteur tertiaire, retail, bailleurs sociaux et promoteurs). Grâce à l’autoconsommation, cette solution permet de réaliser des économies et d’agir en tant que bouclier sur la facture énergétique. L’offre de développeur solaire de Sunopée, sur l’ensemble de la chaîne de valeur, apporte de nombreux bénéfices à ses clients :

des solutions incluant le financement permettant d’agir sans mobiliser d’investissements;

permettant d’agir sans mobiliser d’investissements; une activité intégrée à un Groupe spécialisé dans la construction, expert dans la gestion de projet, qui permet à Sunopée de disposer en propre d’une assurance et d’une garantie décennale pour l’ensemble de ses travaux (renfort de toiture, étanchéité,…);

expert dans la gestion de projet, qui permet à Sunopée de disposer en propre d’une assurance et d’une garantie décennale pour l’ensemble de ses travaux (renfort de toiture, étanchéité,…); un développement réalisé en synergie avec les implantations locales de Léon Grosse qui s’engage depuis plus de 140 ans en tant que partenaire de confiance sur les territoires.

Les énergies renouvelables, au cœur de la stratégie de Léon Grosse

Sunopée fait partie de la large palette de solutions proposées par Léon Grosse pour accompagner la transition énergétique de ses clients. Le Groupe propose des nouveaux modèles économiques et s’engage à apporter des solutions concrètes en énergies renouvelables (photovoltaïque, biomasse, géothermie) et en innovations bascarbone pour accélérer les transitions énergétiques. Pour Lionel Christolomme,

Président du Directoire – Léon Grosse, “Sunopée illustre l’accélération de la transformation du Groupe Léon Grosse, acteur de la transition environnementale.

Nous nous engageons au travers de notre raison d’être vers un nouveau modèle d’entreprise responsable et responsabilisant. Sunopée répond aux besoins accrus en matière d’électricité renouvelable et de protection face à la volatilité des prix, dans un souci de souveraineté énergétique”. “Au travers de notre filiale Léon Grosse

Énergies Renouvelables, nous innovons chaque jour pour apporter les solutions les plus pertinentes et adaptées aux besoins de nos clients et de nos territoires. Avec Sunopée, nous conjuguons nos expertises de la construction et de l’énergie photovoltaïque pour solariser les bâtiments, parkings et friches” conclut Nicolas Bouley, Directeur Léon Grosse Énergies Renouvelables.

* Entreprendre pour laisser une empreinte qui suscite la fierté de tous.