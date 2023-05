Solis lance une nouvelle gamme d’onduleurs hybrides dotÃ©s de fonctionnalitÃ©s amÃ©liorÃ©es en cas de coupure de courant

Ginlong (Solis) Technologies, fabricant expérimenté de solutions PV, a lancé son nouvel onduleur de puissance avancée S6, en exclusivité pour l’Afrique du Sud, au Solar Show Africa 2023 à Johannesburg du 25 au 26 avril. Avec des fonctions supplémentaires de connexion et de contrôle des générateurs, il fonctionne comme un centre d’alimentation totalement indépendant pour répondre aux besoins spécifiques des marchés résidentiels et C&I sud-africains, dans lesquels les coupures de courant sont devenues une routine quotidienne.

L’onduleur hybride Solis S6 Advanced Power présente des améliorations significatives en termes de performances, y compris des capacités de connectivité et de contrôle améliorées, qui permettent d’incorporer facilement des générateurs avec des méthodes d’entrée multiples et un contrôle marche/arrêt automatique. Le courant de charge et de décharge maximal a été porté à 190 A. Parallèlement, la commutation automatique de l’onduleur permet aux particuliers et aux entreprises de gérer les coupures de courant en toute transparence. L’onduleur peut être utilisé en monophasé ou en triphasé et peut accueillir jusqu’à 6 connexions en parallèle, avec une charge totale maximale de 48 kW, protégée par une capacité de surcharge de 10 secondes et de 200 %. Ses multiples fonctions de protection de la batterie et ses paramètres de temps de charge/décharge personnalisables sont compatibles avec les batteries au plomb et au lithium. Grâce à des interfaces de générateur indépendantes et à la commutation automatique de l’ASI, la nouvelle gamme facilite la réinjection de l’énergie excédentaire dans le réseau. Elle prend en charge le contrôle de l’écrêtement des pointes en mode « auto-utilisation » et en mode « générateur ».

Donner la priorité à l’alimentation de secours

James Frank, directeur national de Solis pour l’Afrique du Sud, déclare : « Solis a lancé un nouvel onduleur hybride de puissance avancée S6 qui combine la connectivité du générateur solaire et de la batterie pour libérer les ménages et les entreprises d’Afrique du Sud qui manquent d’électricité de l’imprévisibilité des coupures de courant quotidiennes. En particulier, le contrôle de l’écrêtement des pointes en mode « auto-utilisation » et en mode « générateur » permet aux utilisateurs de donner la priorité à l’alimentation de secours pour leurs charges les plus critiques, de manière plus souple et plus rentable. » James poursuit : « Cette flexibilité permet d’éviter de sur-spécifier des onduleurs, des panneaux photovoltaïques, des générateurs et des batteries de plus grande capacité que nécessaire, ce qui permet de réaliser des économies considérables en termes de CAPEX et d’OPEX par rapport à nos concurrents. Grâce à une fonction de commutation automatique de l’ASI et à une capacité de surcharge de 10 secondes et de 200 %, les utilisateurs peuvent être sûrs de bénéficier d’une alimentation continue en cas d’interruption du réseau, même pour les équipements électroniques les plus sensibles. »

Une solution d’onduleur flexible et fiable

Thabo Makhanya, directeur des ventes chez Segen, commente : « Les coupures de courant imprévisibles, longues et multiples font désormais partie de la vie quotidienne des particuliers et des entreprises en Afrique du Sud. Nous sommes ravis de coopérer si étroitement avec Solis pour développer, tester et prouver avec succès une solution d’onduleur flexible et fiable qui atténue l’impact économique et social considérable des pénuries d’électricité à long terme. Bien que la gamme hybride de puissance avancée S6 ait été configurée pour les besoins spécifiques et immédiats de l’Afrique du Sud, nous sommes impatients de travailler avec Solis pour déployer certaines de ses caractéristiques clés dans des régions à contraintes énergétiques similaires. James conclut : « Bien que le secteur solaire en Afrique du Sud soit jeune par rapport à l’Europe et aux Amériques, il se développe de manière exponentielle. Pour aider les installateurs à tirer le meilleur parti de cette opportunité croissante, Solis propose des informations complètes sur le marché, une formation sur les produits et un service d’assistance, soutenus par un laboratoire d’essai entièrement équipé. Solis est convaincu que sa combinaison d’équipes locales compétentes, de configurations adaptées aux défis uniques de l’Afrique du Sud et d’une grande disponibilité des produits en fait un choix incontournable pour les distributeurs, les installateurs et les utilisateurs finaux. »