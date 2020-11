Rapport AIE : les EnR dÃ©fient la crise de la Covid avec une croissance record cette annÃ©e et l’annÃ©e prochaine

Les énergies renouvelables représenteront près de 90% de l’augmentation de la capacité électrique totale dans le monde en 2020 et accéléreront en 2021 pour atteindre leur croissance la plus rapide des six dernières années, selon un nouveau rapport de l’AIE. Plus fortes que la Covid-19 les EnR !

Le secteur des énergies renouvelables connaît une croissance robuste dans le monde en cette année 2020, contrastant avec les fortes baisses déclenchées par la crise de la Covid-19 dans de nombreuses autres parties du secteur de l’énergie telles que le pétrole, le gaz et le charbon, selon un rapport de l’Agence Internationale de l’Energie publié le 12 novembre dernier.

Près de 200 GW d’ajouts de capacité en 2020

Sous l’impulsion de la Chine et des États-Unis, les nouveaux ajouts de capacité d’énergie renouvelable dans le monde passeront à un niveau record de près de 200 gigawatts cette année, selon les prévisions du rapport Renewables 2020 de l’AIE. Cette hausse – représentant près de 90% de l’expansion totale de la capacité électrique globale dans le monde – est tirée par l’éolien, l’hydroélectricité et le solaire PV. Les ajouts éoliens et solaires devraient grimper de 30% aux États-Unis et en Chine alors que les développeurs se précipitent pour profiter des dernières incitations.

Une croissance encore plus forte est à venir

L’Inde et l’Union européenne seront les forces motrices d’une expansion record des ajouts mondiaux de capacité renouvelable de près de 10% l’année prochaine en 2021- la croissance la plus rapide depuis 2015 – selon le rapport. Ceci est le résultat de la mise en service de projets retardés pour lesquels la construction et les chaînes d’approvisionnement ont été perturbées par la pandémie, et de la croissance des marchés où le pipeline de projets d’avant Covid était robuste. L’Inde devrait être le principal contributeur à la reprise des énergies renouvelables en 2021, les ajouts annuels du pays doublant à partir de 2020.

«Les énergies renouvelables défient les obstacles causées par la pandémie, affichant une croissance robuste alors que d’autres secteurs de l’énergie, et notamment les fossiles, luttent», a déclaré le Dr Fatih Birol, directeur exécutif de l’AIE. «La résilience et les perspectives positives du secteur sont clairement reflétées par le fort appétit continu des investisseurs – et l’avenir s’annonce encore plus prometteur avec de nouveaux ajouts de capacité en cours pour établir de nouveaux records cette année et l’année prochaine ».

Les actions des sociétés du solaire flambent

Au cours des 10 premiers mois de 2020, la Chine, l’Inde et l’Union européenne ont augmenté de 15% la capacité d’énergie renouvelable mise aux enchères dans le monde par rapport à la même période de l’année dernière – un nouveau record qui montre les attentes d’une forte demande d’énergies renouvelables à moyen et long terme . Dans le même temps, les actions des fabricants d’équipements renouvelables et des développeurs de projets cotés en bourse ont surperformé la plupart des principaux indices boursiers et l’ensemble du secteur de l’énergie. En octobre, la valeur des actions des sociétés solaires du monde entier avait plus que doublé par rapport à décembre 2019.

+25% de solaire et d’éolien en 2022

Cependant, les décideurs doivent encore prendre des mesures pour soutenir la forte dynamique derrière les énergies renouvelables. Dans les principales prévisions du rapport de l’AIE, l’expiration des incitations sur les marchés clés et les incertitudes qui en résultent conduisent à une légère baisse des ajouts de capacité d’énergies renouvelables en 2022. Mais si les pays remédient à ces incertitudes politiques à temps, le rapport estime que les ajouts mondiaux d’énergie solaire photovoltaïque et éolienne pourraient chacun augmenter de 25% supplémentaires en 2022. Les facteurs critiques qui influenceront le rythme du déploiement seront les décisions politiques sur des marchés clés comme la Chine et le soutien efficace du solaire photovoltaïque en toiture, qui a été touché par la crise alors que les ménages et les entreprises ont redéfini les priorités des investissements. Dans des conditions politiques favorables, les ajouts annuels solaires photovoltaïques pourraient atteindre un niveau record de 150 gigawatts (GW) d’ici 2022 – une augmentation de près de 40% en seulement trois ans.

La nouvelle administration américaine pourrait doper les EnR

«Les énergies renouvelables résistent à la crise de la Covid mais pas aux incertitudes politiques», a déclaré le Dr Fatih Birol. «Les gouvernements peuvent s’attaquer à ces problèmes pour contribuer à une reprise durable et accélérer les transitions vers les énergies propres. Aux États-Unis, par exemple, si les politiques d’électricité propre proposées par la prochaine administration américaine sont mises en œuvre, elles pourraient conduire à un déploiement beaucoup plus rapide du solaire photovoltaïque et de l’éolien, contribuant à une décarbonation plus rapide du secteur de l’énergie.

En 2025, les EnR devraient devenir la plus grande source de production d’électricité dans le monde

L’électricité produite par les technologies renouvelables augmentera de 7% dans le monde en 2020, grâce aux nouveaux ajouts de capacité record, estime le rapport. Les perspectives du rapport pour les cinq prochaines années prévoient des réductions de coûts et un soutien politique soutenu qui continueront d’entraîner une forte croissance des technologies d’énergie renouvelable. La capacité totale éolienne et solaire photovoltaïque est en passe de dépasser celle du gaz naturel en 2023 et du charbon en 2024. Sous l’effet de la baisse rapide des coûts, les ajouts annuels d’énergie éolienne offshore devraient augmenter, représentant un cinquième du marché éolien total en 2025. La croissance la capacité portera la quantité d’électricité renouvelable produite dans le monde à de nouveaux sommets. «En 2025, les énergies renouvelables devraient devenir la plus grande source de production d’électricité dans le monde, mettant fin aux cinq décennies du charbon en tant que premier fournisseur d’électricité», a déclaré le Dr Fatih Birol. «À ce moment-là, les énergies renouvelables devraient fournir un tiers de l’électricité mondiale – et leur capacité totale sera le double de la capacité totale de la Chine aujourd’hui.»

www.youtube.com/watch?v=kXQQ7jUSSXM&feature=emb_logo