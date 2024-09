Rapport semestriel 2024 : LONGi a rÃ©alisÃ© un chiffre d’affaires de 5,03 milliards d’euros avec en ligne de mire, le retour Ã  la croissance

LONGi a publié son rapport de performance pour le premier semestre 2024. Au cours de cette période, l’entreprise a généré des revenus équivalents à 5,03 milliards d’euros* (38,529 milliards de yuans), avec 44,44 GW de plaquettes de silicium expédiées (21,96 GW vendus à des tiers), 2,66 GW de cellules vendues à des tiers et 31,34 GW de modules expédiés. Dans ce contexte de marché complexe et volatil, l’entreprise a fait preuve d’une grande résilience et d’une grande capacité d’adaptation. Le retour à la croissance prévu d’ici 2025 avec la nouvelle série de modules de back contact HPBC 2.0.

Au cours du premier semestre 2024, le marché mondial de l’énergie photovoltaïque a poursuivi sa forte croissance. Selon la National Energy Administration (NEA), les nouvelles installations photovoltaïques en Chine ont atteint 102,48 GW au premier semestre, soit une hausse de 30,68 % par rapport à l’année précédente. Cela représente 67 % des nouvelles installations électriques de la Chine, ce qui souligne l’importance de l’énergie solaire et reflète les progrès accélérés de la transition énergétique mondiale. La NEA est une administration d’État en Chine, qui opère sous l’égide de la National Development and Reform Commission (NDRC).

Le marché mondial de l’énergie photovoltaïque continue de croître, les marchés émergents devenant un nouveau moteur

Si l’on examine les données des exportations, on constate que les exportations de modules chinois ont augmenté de près de 20 % par rapport à l’année précédente au cours du premier semestre, l’Europe demeurant le plus grand marché d’exportation pour les modules chinois. Le Pakistan, l’Inde et l’Arabie saoudite sont devenus respectivement les deuxième, quatrième et cinquième marchés d’exportation pour les modules chinois. Face aux changements continus du marché dans l’industrie photovoltaïque, LONGi a réalisé une augmentation significative du volume des ventes de plus de 140% dans la région Asie-Pacifique au cours du premier semestre de l’année.

L’innovation renforce la position de leader ; la nouvelle gamme de produits Back Contact HBPC 2.0 fait déjà l’objet d’une forte demande

Récemment, le groupe China Huaneng, l’une des cinq plus grandes entreprises publiques de production d’électricité en Chine, a annoncé les détails du deuxième lot de l’accord-cadre d’approvisionnement en modules photovoltaïques pour 2024. À noter que le troisième lot d’offres portera sur l’achat de 1GW de modules Back Contact. C’est la première fois qu’un groupe énergétique public met en place une unité d’approvisionnement dédiée aux modules à Back Contact. C’est également le signe d’une nouvelle opportunité de développement pour la technologie BC dans les centrales électriques à grande échelle, ce qui est très attendu par l’industrie. Au cours du premier semestre, LONGi a lancé le module bifacial Hi-MO 9 basé sur la technologie de cellule back contact HPBC 2.0 à haut rendement. Avec une puissance de production de masse de 660 W, il surpasse de plus de 30 W les modules TOPCon, leaders de l’industrie. Avec une augmentation significative du rendement de conversion à 24,43 %, la série démontre une excellente amélioration de l’efficacité énergétique. Cela est dû à la capacité du module à capter plus de lumière dans les mêmes conditions d’éclairage, ce qui se traduit par une augmentation de la production d’énergie.

La technologie back contact HPBC 2.0 de nouvelle génération atteindra une capacité d’environ 50 GW en 2025

Par rapport aux produits conventionnels, le Hi-MO 9 présente une amélioration de 80 % de la résistance aux fissures. De plus, le module marque un important bond technologique en tirant parti des nouvelles plaquettes de silicium TaiRay de haute qualité de LONGi. Ces progrès ont également permis à LONGi d’accroître ses opportunités et sa part de marché dans la concurrence mondiale.

Le président de LONGi, Baoshen Zhong a déjà déclaré que LONGi prévoyait d’introduire la technologie de cellule avancée HPBC 2.0 sur le marché de la production distribuée. Le rapport semestriel publié aujourd’hui réitère cette annonce. Selon l’entreprise, au cours des trois prochaines années, la capacité de production annuelle de plaques de silicium monocristallin de LONGi atteindra 200 GW, la capacité de production de plaques de silicium « TaiRay » en représentant plus de 80 %. La capacité de production annuelle de cellules de type Back Contact (BC) atteindra 100 GW, et la capacité de production de modules monocristallins 150 GW. Plus particulièrement, la technologie back contact HPBC 2.0 de nouvelle génération et les séries de produits associées atteindront une capacité d’environ 50 GW d’ici à 2025, ce qui permettra à l’entreprise de prendre une longueur d’avance sur le secteur.

RETC et PVEL ont continué à reconnaître la performance des modules LONGi

Au cours du premier semestre de l’année, les modules LONGi ont remporté le prix RETC « Highest Achievement » pendant six années consécutives en raison de leur performance exceptionnelle et ont été reconnus comme « Best Performance » dans les tests de fiabilité PVEL pour la septième année consécutive. Ces prix sont une reconnaissance importante de l’excellence technologique et de la qualité des produits de LONGi. Ils démontrent également l’engagement profond de l’entreprise en faveur de l’innovation solaire pour accélérer la transition énergétique mondiale. LONGi a également réussi à conserver, pour la 18e année consécutive, la note AAA, la plus élevée, dans l’évaluation de la bancabilité des modules de PV-Tech, consolidant ainsi sa position de leader sur le marché mondial du financement de l’énergie photovoltaïque. Baoshen Zhong, a préalablement déclaré : « LONGi avait une orientation claire au début de 2023 et a effectué une série de planifications. D’ici 2025, notre entreprise sera la première à retrouver le chemin de la croissance et entrera dans une phase de redressement avant l’industrie photovoltaïque. »

(*Taux de change basé sur le taux de parité central publié par la Banque populaire de Chine le 28 juin, qui était de 7,6617 RMB)