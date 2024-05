Rapport Rethink : Les centrales Ã©lectriques virtuelles (VPP) deviendront le cÅ“ur du futur rÃ©seau Ã©lectrique

Parce qu’il n’y a que peu ou pas d’infrastructure physique requise pour étendre leur contrôle et leurs structures financières sur une gamme toujours plus large d’actifs, les centrales électriques virtuelles (VPP) deviendront un segment majeur des réseaux électriques américains, européens, chinois et australiens d’ici 2030, grandissant pour intégrer une pluralité de réseaux électriques, d’actifs de production, de stockage et de réponse à la demande au cours des années 2030. Les leaders seront les réseaux libéralisés et en transition rapide de l’UE et de l’Australie, suivis par la Chine et les États-Unis. Telles sont les conclusions d’un rapport de Rethink Energy !

Les VPP disposent de plusieurs modèles économiques. Une piste particulièrement intéressante est qu’ils permettront au secteur commercial et industriel d’investir dans les énergies renouvelables pour l’autoconsommation d’une manière beaucoup plus flexible et globale qu’aujourd’hui. Le segment C&I ne se limitera plus aux panneaux solaires installés sur son propre toit. Une fois que les structures financières et logicielles des VPP auront mûri, les entreprises pourront facilement investir dans un large éventail d’actifs renouvelables. Nous nous attendons à ce que les grands consommateurs d’énergie, tels que les centres de données, les aciéries et les grands détaillants comme Walmart, développent à l’avenir leurs propres micro-réseaux ou VPP.

Pour les directeurs du développement durable ou les responsables des besoins en électricité d’une entreprise, les VPP constituent une opportunité majeure de devancer la concurrence et d’investir pour rendre l’alimentation électrique des entreprises non seulement verte, mais également isolée du reste du réseau de plus en plus soumis à des prix volatils. La technologie est arrivée.

Les centrales électriques virtuelles consistent fondamentalement à décider quand décharger les batteries – et c’est ce processus décisionnel qui deviendra de plus en plus rentable financièrement et plus nécessaire pour maintenir une alimentation électrique constante au fil du temps, à mesure que l’énergie intermittente devient la principale source de production d’électricité.

Ce processus de prise de décision quant au moment de décharger les batteries nécessite de prévoir la demande, l’offre et le prix – ce qui inclut à son tour la météo, le surplus de production provenant des systèmes d’autoconsommation nationaux, la disponibilité de la recharge Vehicle-to-Grid, et beaucoup plus encore. Dans cette optique, plus le portefeuille d’actifs en jeu est large et diversifié, mieux c’est, certaines entreprises intégrant déjà des dizaines de types d’actifs différents dans leurs logiciels.

L’une des prédictions les plus spectaculaires de ce rapport est l’ampleur de la recharge véhicule-réseau, comparée à la participation des batteries distribuées et à l’échelle des services publics sur le réseau – les vastes flottes de véhicules électriques du futur offrant potentiellement une solution pour des périodes de plusieurs jours de faible production solaire et éolienne.

Encadré

De l’utilité du rapport !

Pour élaborer ce rapport, Rethink Energy a interrogé de manière approfondie les propriétaires de VPP et de micro-réseaux – notamment Shinehub, Evergen, Xendee, Eneco, Lunar Energy et Uplight. La méthodologie employée a été éclairée par les prévisions sur les contraintes de transmission, l’industrie des véhicules électriques, la transition énergétique et l’échelle future des ressources d’énergie renouvelables sur le marché, notamment le solaire distribué. Ce rapport intéresse toute entreprise cherchant à rendre sa consommation d’électricité plus verte et moins chère, les services publics cherchant à optimiser leurs investissements dans les réseaux de transport et de distribution, les sociétés VPP elles-mêmes et aux institutions gouvernementales ayant un rôle dans l’élaboration de la politique de transition énergétique.