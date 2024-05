GoodWe a inaugurÃ© son premier site de production hors de Chine, une Ã©tape importante de la mondialisation

GoodWe, l’un des principaux acteurs de l’industrie de l’énergie solaire, a annoncé le lancement officiel des activités de sa première usine de fabrication à l’étranger, à Haiphong, au Vietnam. Représentant une étape importante dans la stratégie d’expansion mondiale de l’entreprise, cette nouvelle installation est également la troisième du réseau de fabrication de GoodWe, renforçant son engagement à fournir efficacement des produits sur mesure et de haute qualité à ses clients dans le monde entier.

D’une superficie d’environ 14 800 mètres carrés et divisée en deux phases, l’usine se spécialisera dans la production d’onduleurs hybrides et connectés au réseau. Lorsqu’elles seront pleinement opérationnelles, les lignes de production de la phase I devraient atteindre une capacité annuelle de 5 GW.

Une amélioration de la compétitivité des prix

En établissant une production locale au Viêt Nam, GoodWe prévoit d’améliorer la compétitivité des prix sur les marchés mondiaux. En outre, elle vise à améliorer son offre de services et à garantir la livraison en temps voulu de produits de haute qualité adaptés aux divers besoins des applications résidentielles, commerciales et industrielles, ainsi que des services publics. Xianfeng Li, directeur général de GoodWe Vietnam Technology Co., Ltd, a exprimé sa gratitude pour les efforts collectifs de l’équipe GoodWe, des clients et des partenaires qui ont abouti à cette réussite. Il a souligné : “Les clients de divers marchés attendent avec impatience la production de l’usine vietnamienne de GoodWe. Nous restons à l’écoute des besoins du marché, nous livrons des produits de haute qualité et nous fournissons un excellent service à nos clients“.

« Cultiver les opportunités de coopération avec nos clients à l’échelle mondiale »

L’usine, qui s’appuie sur plus d’une décennie d’expertise de GoodWe en matière de fabrication d’onduleurs, a entièrement intégré une technologie avancée de fabrication d’onduleurs et mis en place des systèmes rigoureux de contrôle de la qualité. Une série de techniques de fabrication intelligentes, dont la traçabilité de la qualité et la surveillance numérique, ont été incorporées pour garantir la qualité et l’excellence des produits. “Nous sommes déterminés à établir une usine de référence à l’étranger, à mettre en valeur l’excellence opérationnelle et à reproduire le succès sur nos marchés mondiaux à l’avenir. Cette étape a également un impact positif sur les capacités d’innovation de GoodWe et sur sa contribution à la création d’emplois sur le marché local vietnamien.” précise Daniel Huang, fondateur et PDG de GoodWe. Il a également déclaré que cette initiative illustre l’engagement de GoodWe à renforcer son image de marque à l’échelle mondiale. “Avec l’ouverture de l’usine au Viêt Nam, nous sommes impatients de cultiver les opportunités de coopération avec nos clients à l’échelle mondiale. ”

Encadré

Quid de GoodWe ?

GoodWe est un fabricant d’onduleurs photovoltaïques et un fournisseur de solutions énergétiques intelligentes de premier plan, coté à la bourse de Shanghai. L’entreprise compte plus de 5 000 employés dans le monde et des installations dans plus de 100 pays et régions. GoodWe propose une gamme étendue de produits et de solutions adaptés aux systèmes photovoltaïques résidentiels, commerciaux et industriels, ainsi qu’aux systèmes photovoltaïques à grande échelle, offrant des solutions fiables et performantes sur l’ensemble de son portefeuille. En 2021, GoodWe a été reconnue comme l’un des trois meilleurs fournisseurs d’onduleurs hybrides au monde par Wood Mackenzie.