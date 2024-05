Nouvelles opportunitÃ©s pour lâ€™industrie europÃ©enne des batteries : tendances et dÃ©veloppements technologiques en 2024

L’industrie des batteries progresse régulièrement : avec l’électrification croissante des véhicules et l’expansion des sources d’énergie renouvelables, la demande mondiale de batteries augmente. Les nouvelles technologies, ainsi que les décisions stratégiques et géopolitiques, auront un impact sur les secteurs des batteries et de l’électromobilité, créant à la fois des opportunités et des défis. Les nouvelles technologies, les chaînes d’approvisionnement, la durabilité et le recyclage, en particulier, tiendront l’industrie en haleine cette année. ees Europe, le salon européen le plus grand et le plus international pour les batteries et les systèmes de stockage d’énergie, et Power2Drive Europe, le salon international des infrastructures de recharge et de l’e-mobilité, fourniront un aperçu complet des dernières tendances et développements. Ils se dérouleront du 19 au 21 juin 2024 dans le cadre du hub d’innovation The smarter E Europe, la plus grande alliance européenne d’expositions pour l’industrie de l’énergie, à Messe München. Plus de 2 800 exposants ainsi que 115 000 visiteurs professionnels sont attendus.

En raison des chaînes d’approvisionnement et des matières premières, la dynamique de l’industrie des batteries connaîtra des changements cette année – des changements qui peuvent également être considérés comme des opportunités. Les restrictions à l’exportation de graphite imposées par la Chine obligent les fabricants européens de batteries à optimiser leurs processus de production, leur approvisionnement en matières premières et leurs chaînes d’approvisionnement afin de rester compétitifs. Le développement des technologies existantes telles que les batteries lithium-ion et les systèmes de stockage d’énergie par batterie (BESS) est crucial pour l’industrie européenne, mais le développement de nouvelles technologies de batteries gagne également en importance. Cela concerne toutes les étapes, de la production des batteries au recyclage. Et en se concentrant davantage sur la durabilité, les fabricants européens peuvent maintenir leur position concurrentielle.

Les nouvelles technologies peuvent réduire la dépendance

L’Allemagne et l’Europe dépendent fortement des matières premières. Pour réduire les dépendances et sécuriser les chaînes d’approvisionnement et la production, la diversification des chaînes d’approvisionnement et les nouvelles technologies de batteries sont presque inévitables. La demande toujours croissante de batteries donne également naissance à des technologies alternatives. Selon l’Institut Fraunhofer pour la recherche sur les systèmes et l’innovation (ISI), des alternatives telles que les batteries métal-ion, métal-soufre, métal-air et à flux redox pourraient réduire la pression sur certains marchés et applications. Les batteries à l’état solide sont également en passe de réaliser des progrès significatifs en 2024. La technologie sodium-ion gagne également du terrain. Des temps de stockage plus longs, des coûts plus faibles et l’état actuel des chaînes d’approvisionnement dans d’autres domaines rendent cette technologie de plus en plus attrayante, car elle ne nécessite pas de cobalt, de nickel ou de lithium. La tendance à l’allongement de la durée de vie des batteries à grande échelle – actuellement principalement des batteries lithium-ion – se poursuivra jusqu’en 2024. Des temps de stockage plus longs à capacité égale améliorent le potentiel d’application.

La durabilité et le recyclage, une opportunité

L’industrie européenne des batteries prévoit que les volumes de production continueront d’augmenter en raison de la demande croissante de batteries. Cela pourrait orienter la production vers la durabilité. « La réduction de la consommation d’énergie à toutes les étapes de la production est au cœur des efforts des fabricants européens de cellules », déclare le professeur Heiner Heimes, titulaire de la chaire d’ingénierie de production des composants de mobilité électrique (PEM) à l’Université RWTH d’Aix-la-Chapelle. « Des innovations technologiques telles que le séchage laser du revêtement des électrodes pourraient réduire jusqu’à dix pour cent les coûts énergétiques totaux de la production de cellules », ajoute Marcel Drescher du département PEM Battery Production. L’Europe centrale et orientale est devenue un lieu de production particulièrement important. D’importantes sommes sont investies dans la mise en place d’installations de production de cellules de batterie, mais aussi dans l’assemblage et le recyclage de batteries. Outre des entreprises asiatiques telles que LG Energy Solution, Samsung et CATL, Mercedes-Benz, Volkswagen, Northvolt et Porsche investissent également dans cette région.

Christian Ferreira Marques et Karl Rottnick du département Recyclage des déchets et des batteries de l’Association allemande de l’industrie de la construction mécanique VDMA sont unanimes : « L’augmentation des immatriculations de véhicules électriques exige des réponses aux questions de sécurité et de disponibilité des matières premières. » Même si la plupart des batteries bénéficient d’une seconde vie, par exemple en tant que stockage stationnaire pour la stabilisation du réseau, la quantité de batteries à recycler sera multipliée par cinq entre 2030 et 2040, selon Fraunhofer ISI. « Le recyclage local des batteries et la recirculation des matières premières constituent un élément important d’une économie circulaire européenne et augmentent la compétitivité des fabricants allemands et européens », ajoutent Ferreira Marques et Rottnick. Le nouveau règlement de l’UE sur les batteries, en vigueur depuis 2023, a encore renforcé les exigences en matière de recyclage. Bien que le recyclage des batteries ne soit actuellement pas rentable pour de nombreuses entreprises, la récupération des matériaux est très importante d’un point de vue environnemental. Le secteur du recyclage pourrait devenir à l’avenir un deuxième pilier pour l’industrie de l’UE.