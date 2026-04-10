Rapport Levy-Tuot : le SER salue le travail rÃ©alisÃ© par la mission pour rendre les EnR Ã©lectriques plus compÃ©titives

Le rapport rÃ©alisÃ© par Jean-Bernard Levy et Thierry Tuot sur Â« lâ€™optimisation du soutien public aux Ã©nergies renouvelables Ã©lectriquesÂ et au stockage Â» remis au PremierÂ ministre, pointe avec raison que le premier levier Ã actionner repose sur laÂ levÃ©e des contraintes, qui pÃ¨sent aujourdâ€™hui sur la compÃ©titivitÃ© des projetsÂ renouvelables en France. Le dÃ©ploiement du stockage tel que promu dans le rapportÂ permettra quant Ã lui de faire le meilleur usage possible de lâ€™Ã©lectricitÃ© renouvelable,Â au bÃ©nÃ©fice des consommateurs finals. Enfin, plusieurs leviers proposÃ©s par lesÂ rapporteurs rejoignent les propositions du SER et permettront dâ€™amÃ©liorer encore laÂ compÃ©titivitÃ© de lâ€™Ã©olien et du solaire.

Le Syndicat des Ã©nergies renouvelables se rÃ©jouit tout dâ€™abord de lâ€™approche adoptÃ©e par lesÂ rapporteurs : avant de chercher Ã modifier les outils de soutien public aux EnR, le rapportÂ souligne lâ€™importance dâ€™agir sur les contraintes (administratives, rÃ¨glementaires, etc.) quiÂ conduisent les projets en France Ã Ãªtre plus chers que ceux dÃ©veloppÃ©s chez nos voisins. LaÂ levÃ©e de ces contraintes permettrait dâ€™Ã©conomiser chaque annÃ©e 1 milliard dâ€™EUR, et 2Â milliards dâ€™EUR Ã lâ€™horizon de la Programmation pluriannuelle de lâ€™Ã©nergie (PPE).

Le deuxiÃ¨me axe de rÃ©flexion porte sur la maniÃ¨re de maximiser la valeur de lâ€™Ã©lectricitÃ©Â renouvelable pour la sociÃ©tÃ©. Les propositions formulÃ©es par la mission sur le stockageÂ (modification du calcul de la moyenne du prix de marchÃ© de lâ€™Ã©lectricitÃ© verte et de laÂ franchise du nombre dâ€™heures de prix nÃ©gatifs, possibilitÃ© pour les batteries de soutirer sur leÂ rÃ©seau en toutes circonstances, facilitation du raccordement dâ€™installations hybrides sur leÂ rÃ©seau HTA, etc.) sâ€™inscrivent dans cette logique.

Le Livret A Ã la rescousse au nom de lâ€™intÃ©rÃªt gÃ©nÃ©ral

Enfin, la rÃ©duction du soutien public aux Ã©nergies renouvelables Ã©lectriques passera par uneÂ sÃ©rie de mesures, dont plusieurs rejoignent les propositions que le SER avait formulÃ©esÂ auprÃ¨s de la mission. La plus emblÃ©matique dâ€™entre-elle est sans doute de permettre auxÂ projets dâ€™Ã©nergies renouvelables de bÃ©nÃ©ficier, Ã lâ€™instar de ce qui est fait pour le nouveau nuclÃ©aire, de conditions de financement facilitÃ©es Ã travers la mobilisation des fondsÂ dâ€™Ã©pargne de la Caisse des DÃ©pÃ´ts (Livret A). Au mÃªme titre que le dÃ©veloppement deÂ lâ€™habitat social, les Ã©nergies renouvelables participent Ã lâ€™intÃ©rÃªt gÃ©nÃ©ral et doivent doncÂ pouvoir reposer sur cet outil qui abaissera mÃ©caniquement le coÃ»t du soutien public.

Le rapport ayant Ã©tÃ© diffusÃ© Ã ce stade sans les contributions des organisationsÂ auditionnÃ©es, le SER rend public ce jour celle quâ€™il avait versÃ©e aux travaux de la mission. Â« Je souhaite remercier Jean-Bernard Levy et Thierry Tuot pour le travail quâ€™ils ont rÃ©alisÃ©.Â Ils ont adoptÃ© une vision systÃ©mique de la question du soutien public aux Ã©nergiesÂ renouvelables, qui montre finalement quâ€™un systÃ¨me Ã©lectrique efficient doit fait usage deÂ lâ€™Ã©nergie la moins chÃ¨re lorsquâ€™elle est disponible. Leur capacitÃ© dâ€™Ã©coute, sans a priori, aÂ permis de formuler des propositions concrÃ¨tes qui permettront non seulement de rÃ©duire leÂ coÃ»t du soutien public aux Ã©nergies renouvelables en rendant celles-ci plus compÃ©titives,Â mais surtout de crÃ©er des opportunitÃ©s pour les consommateurs afin que ceux-ci basculentÂ plus facilement vers lâ€™Ã©lectricitÃ©. De cette maniÃ¨re, les Ã©nergies renouvelables permettront deÂ garantir que le futur plan dâ€™Ã©lectrification du Gouvernement pourra reposer toujoursÂ dâ€™avantage sur des sources dâ€™Ã©nergie produisant un kWh dÃ©carbonÃ© et compÃ©titif Â»Â a rÃ©agi Jules Nyssen, PrÃ©sident du SER.