Inauguration du nouveau plateau PhotovoltaÃ¯que de lâ€™Afpa Golbey dans le Grand Est

Ã€Â Golbey, le centre Afpa vient dâ€™inaugurer en ce dÃ©but de printemps un plateau technique entiÃ¨rement dÃ©diÃ© au photovoltaÃ¯que, un Ã©quipement conÃ§u pour rÃ©pondre Ã la forte demande des entreprises du secteur solaire.

DÃ¨s la fin du mois dâ€™aoÃ»t 2026, un nouveau parcours de formation dâ€™installateur de panneaux solaires sera proposÃ©. Ã€ lâ€™horizon 2029, lâ€™objectif est de proposer quatre niveaux de qualification afin de couvrir lâ€™ensemble des besoins du marchÃ©. Ce tout nouvel outil de formation a Ã©tÃ© conÃ§u pour rÃ©pondre aux besoins croissants des entreprises de la filiÃ¨re solaire et se distingue par son caractÃ¨re complet et immersif.

GrÃ¢ce au projet Les Potentiels Solaires â€“ portÃ© par un consortium de 11 partenaires et soutenu par lâ€™Ã‰tat dans le cadre du plan dâ€™investissement France 2030â€“ lâ€™Afpa Golbey forme des professionnels opÃ©rationnels, sur un plateau modernisÃ©. Les apprenants pourront sâ€™exercer dans des conditions proches du terrain grÃ¢ce Ã des cabines dÃ©diÃ©es aux mÃ©tiers de lâ€™Ã©lectricitÃ© du bÃ¢timent, des toitures pÃ©dagogiques adaptÃ©es Ã diffÃ©rents types de supports, ainsi quâ€™une installation photovoltaÃ¯que complÃ¨te intÃ©grant Ã la fois lâ€™autoconsommation et le stockage dâ€™Ã©nergie.

Avec plus de 50 participants, dont de nombreuses entreprises, cette inauguration marque une nouvelle Ã©tape pour accÃ©lÃ©rer la montÃ©e en compÃ©tences dans le Grand Est. Lâ€™ambition est de former rapidement des professionnels qualifiÃ©s, immÃ©diatement opÃ©rationnels, capables dâ€™accompagner le dÃ©veloppement des Ã©nergies renouvelables sur le territoire. Objectif du projet : 1 350 professionnels formÃ©s en 5 ans dans tout le Grand Est contribuant ainsi activement Ã la transition Ã©nergÃ©tique et Ã la crÃ©ation dâ€™emplois durables !