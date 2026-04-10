L’Ã©nergie propre protÃ¨ge la Grande-Bretagne contre les chocs du prix du gaz

L’Ã©nergie Ã©olienne et solaire britannique a attÃ©nuÃ© les pires chocs de prix lors des quatre premiÃ¨res semaines de la derniÃ¨re crise des combustibles fossiles en remplaÃ§ant la production d’Ã©lectricitÃ© Ã partir de gaz, ce qui a permis de rÃ©aliser des Ã©conomies. Les EnR, amortisseurs de crise outre-MancheÂ !

L’Ã©olien et le solaire protÃ¨gent la Grande-Bretagne des chocs liÃ©s au prix du gaz.Â Le prix international du gaz a flambÃ© en mars 2026 suite au dÃ©but de la guerre israÃ©lo-iranienne le 28 fÃ©vrier dernier, dÃ©clenchant la deuxiÃ¨me crise des Ã©nergies fossiles en Europe en seulement quatre ans. La forte production d’Ã©nergie Ã©olienne et solaire a attÃ©nuÃ© l’impact de ces hausses de prix durant les quatre premiÃ¨res semaines de cette crise en se substituant Ã la production d’Ã©lectricitÃ© Ã partir de gaz, protÃ©geant ainsi les consommateurs de la hausse des prix du gaz.

Au Royaume-Uni, le prix de l’Ã©lectricitÃ© produite Ã partir de gaz a augmentÃ© de 42 % lors de la derniÃ¨re crise mondiale des Ã©nergies fossiles.Â Le coÃ»t de production d’Ã©lectricitÃ© Ã partir de gaz a grimpÃ© jusqu’Ã 110,42 Â£/MWh au cours des quatre premiÃ¨res semaines de la crise, contre 77,75 Â£/MWh la semaine prÃ©cÃ©dente. Les prix du pÃ©trole et du gaz ont baissÃ© aprÃ¨s l’annonce d’un cessez-le-feu de deux semaines le 7 avril 2026, mais l’Ã©volution des prix aprÃ¨s cette pÃ©riode reste incertaine.

Plus d’un quart (28%) de la capacitÃ© Ã©olienne et solaire actuelle de la Grande-Bretagne a Ã©tÃ© construite depuis le dÃ©but de la crise Ã©nergÃ©tique de 2021-2023Â , soit 7,7 GW de nouvelle puissance Ã©olienne et 7,6 GW de solaire. Les nouvelles installations Ã©oliennes et solaires ont permis Ã la Grande-Bretagne d’Ã©conomiser environ 7 millions de livres sterling par jour sur ses achats de gaz.Â GrÃ¢ce Ã ces nouvelles installations, la production d’Ã©lectricitÃ© Ã partir de gaz Ã©tait infÃ©rieure de 39 % en mars 2026 par rapport Ã mars 2021. Plus de 750 projets Ã©oliens et solaires ont soit entamÃ© leur construction, soit obtenu un permis de construire en Grande-Bretagne depuis octobre 2021, soit un potentiel de 60 GW. Garantir la rÃ©alisation en temps voulu des projets Ã©oliens et solaires en cours contribuera Ã renforcer le systÃ¨me Ã©lectrique britannique face aux futurs chocs internationaux sur les prix des combustibles fossiles.

Â« La rÃ©cente crise des Ã©nergies fossiles prouve que lâ€™Ã©olien et le solaire ont dÃ©jÃ rÃ©duit notre dÃ©pendance au gaz et gÃ©nÃ©rÃ© de rÃ©elles Ã©conomies. Il nous faut maintenant dÃ©ployer davantage dâ€™Ã©nergies renouvelables et rÃ©duire durablement notre dÃ©pendance au gaz, une ressource volatile Â» admet Josie Murdoch, analysteÂ Ã©nergÃ©tique. Suite aux derniÃ¨res perturbations du marchÃ© des Ã©nergies fossiles, le gouvernementÂ a annoncÃ© son intentionÂ d’avancer le prochain cycle d’attribution des contrats (AR8) afin de garantir plus rapidement l’accÃ¨s Ã des capacitÃ©s supplÃ©mentaires en Ã©nergies renouvelables. La rÃ©alisation en temps voulu des projets Ã©oliens et solaires en cours contribuera Ã protÃ©ger le systÃ¨me Ã©lectrique britannique contre de futures crises internationales liÃ©es aux Ã©nergies fossiles.