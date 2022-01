Rapport IEA-PVPS ; Quelles tendances pour les applications photovoltaÃ¯ques en 2021 ?

Pour la 26ème année consécutive, le rapport IEA-PVPS tire le bilan planétaire de l’activité PV. Ce document fournit l’aperçu mondial le plus complet du développement du secteur photovoltaïque, couvrant les politiques, les moteurs, les technologies, les statistiques et l’analyse de l’industrie. Quelques faits saillants !

Le marché solaire photovoltaïque a de nouveau augmenté pour atteindre 145 GW en 2020. Encore plus de MW ont été installés en 2021 malgré la pandémie.

La Chine continue de dominer le marché mondial du photovoltaïque, mais les États-Unis, l’UE et le Japon jouent également un rôle clé. Seule l’Inde a connu une baisse importante du marché en raison de contraintes légales et réglementaires. Le développement du photovoltaïque est désormais répandu sur tous les continents, bien que l’Afrique et certaines régions d’Amérique latine, d’Europe et d’Asie n’aient pas encore adopté la transition énergétique solaire. Les politiques sont de plus en plus complexes, tout comme les barrières à l’adoption du PV : plus le PV se généralise, plus les acteurs rencontrent de nouveaux obstacles qui étouffent son développement.

Le parc photovoltaïque à fin 2020 économise 860 millions de tonnes équivalent CO2 par an, ce qui est proportionnellement plus que sa part dans le mix électrique. Le PV est un outil clé pour décarboner l’économie dans son ensemble (pas seulement le secteur de l’électricité), permettant de manière compétitive le passage des combustibles fossiles à l’électricité pour les applications de transport et de construction. À mesure que le secteur photovoltaïque se développe rapidement, il contribue de plus en plus à l’économie mondiale, notamment en créant des millions d’emplois.

En résumé, le PV est désormais une source d’électricité dominante, au cœur de la transition énergétique. Bien qu’il en faille encore plus pour relever efficacement les défis du changement climatique, le développement mondial accéléré et imparable du photovoltaïque présente une voie immédiate vers la décarbonisation. Ce n’est pas seulement une perspective d’avenir mais une réalité actuelle en 2021.

iea-pvps.org/wp-content/uploads/2022/01/IEA-PVPS-Trends-report-2021-1.pdf