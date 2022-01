La volontÃ© politique allemande doit s’exercer pour confirmer les belles orientations du marchÃ© solaire allemand

Après une hausse de +10% du marché photovoltaïque en 2021, selon le baromètre de BSW, l’industrie solaire allemande envisage avec confiance l’année 2022. En effet, un programme immédiat de protection du climat est requis avant la période de Pâques afin de pouvoir mettre en œuvre les objectifs du gouvernement et de tripler la demande de toits solaires en temps opportun. Un sacré booster !

En 2021 en Allemagne, les ventes de modules solaires ont augmenté d’environ 10 % par rapport à l’année précédente. Environ 240 000 nouveaux systèmes d’énergie solaire d’une puissance totale de 5,3 gigawatts (GW) ont été installés l’année dernière, selon les résultats préliminaires de l’Association allemande de l’industrie solaire (BSW).

10 % de la consommation électrique domestique désormais couverte par des systèmes PV

A titre de comparaison : en 2020, 184 000 nouvelles installations photovoltaïques d’une puissance totale de 4,8 gigawatts ont été signalées à l’Agence fédérale des réseaux. Environ 10 % de la consommation électrique domestique est désormais couverte par des systèmes photovoltaïques. Selon les projets de protection du climat de la coalition Ampel, la capacité photovoltaïque nouvellement installée devrait être triplée dans un proche avenir. Le dernier baromètre de l’industrie BSW – une enquête représentative de plus de 200 entrepreneurs solaires – montre que les plans du gouvernement donnent à l’industrie solaire une perspective positive pour la nouvelle année.

Volonté politique contre exigences bureaucratiques

Alors que la demande de systèmes d’énergie solaire dans le secteur résidentiel et de parcs solaires construits au sol a fortement augmenté l’année dernière, la capacité photovoltaïque nouvellement installée sur les toits commerciaux a considérablement diminué dans certains cas. Le directeur général de BSW, Carsten Körnig, appelle donc le nouveau gouvernement fédéral à mettre en œuvre son programme immédiat de protection du climat avant Pâques. L’Ampel-Coalition en avait annoncé un dans l’accord de coalition pour l’année 2022.

« En cas de retard, le climat d’investissement dans l’industrie solaire pourrait rapidement se détériorer en raison d’un arriéré considérable de réformes », prévient Carsten Körnig. La baisse mensuelle des primes de marché et une abondance d’exigences bureaucratiques disproportionnées freinent de plus en plus la volonté d’investir. Une action politique rapide et courageuse est essentielle, même dans le contexte de délais de livraison plus longs en raison de la pandémie.

200 GW de solaire en 2030

Le nouveau gouvernement fédéral s’est fixé pour objectif d’augmenter la puissance solaire installée en Allemagne d’environ 59 gigawatts actuellement à 200 GW d’ici 2030 et d’utiliser à l’avenir toutes les surfaces de toit appropriées pour la production d’énergie solaire. « Cet objectif peut être atteint si le turbo solaire est allumé maintenant et si les obstacles à la transition énergétique sont levés. En agissant rapidement, le gouvernement fédéral pourra récolter les premiers fruits de son travail au cours de cette législature, car les étapes de planification des centrales solaires sont relativement courtes contrairement à d’autres nouvelles centrales électriques. Notre industrie de la protection du climat est prête », assure Carsten Körnig.