Â« Rapport d’enquÃªte national sur les applications de l’Ã©nergie photovoltaÃ¯que en France 2024 Â» : une dynamique en place

L’AIE PVPS annonce la publication de la derniÃ¨re fiche d’information du Â« Rapport d’enquÃªte national sur les applications de l’Ã©nergie photovoltaÃ¯que en France 2024 Â». Cette fiche d’information fournit un rÃ©sumÃ© du rapport, qui se penche sur le marchÃ© photovoltaÃ¯que du pays et les dÃ©veloppements rÃ©cents. Parmi les faits saillants, on noteÂ :

Croissance record

â€“ La France a installÃ© 6 GW de nouveaux panneaux photovoltaÃ¯ques en 2024, portant la capacitÃ© cumulÃ©e Ã 30,5 GW DC (25 GW AC). Plus des deux tiers de la nouvelle capacitÃ© Ã©taient des panneaux photovoltaÃ¯ques sur les toits dans les secteurs rÃ©sidentiel, commercial et industriel.

Tendances des coÃ»ts et dynamique du marchÃ©

â€“ Les prix des modules photovoltaÃ¯ques ont continuÃ© de baisser (jusqu’Ã 45 % de moins dans le secteur rÃ©sidentiel), mais la hausse des coÃ»ts de montage et de permis a maintenu les coÃ»ts des systÃ¨mes Ã l’Ã©chelle des services publics relativement stables. Les AAE (Accord dâ€™achat dâ€™Ã©lectricitÃ©) ou PPA d’entreprise ont perdu de leur attractivitÃ© en raison de la baisse des prix du marchÃ© de l’Ã©lectricitÃ©.

Solide pipeline de projets

â€“ La France dispose d’un solide pipeline de plus de 25 GW, dont 6 GW dÃ©jÃ en attente de raccordement au rÃ©seau et 19 GW avec des permis de construire et environnementaux approuvÃ©s, garantissant un potentiel de forte croissance continue.

iea-pvps.org/fact-sheets/fs-nsr-france-2024/