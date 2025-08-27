PhotovoltaÃ¯que : un marchÃ© qui recrute plus vite que les compÃ©tences ne se forment

Le premier semestre 2025 confirme la vitalitÃ© du solaire franÃ§ais, avec prÃ¨s de 2,8 GW raccordÃ©s selon Enedis et lâ€™Observatoire France Territoire Solaire. Le parc national se rapproche dÃ©sormais des 25 GW, portÃ© par la dynamique des grandes centrales, des ombriÃ¨res et du tertiaire. Dans le mÃªme temps, ce secteur souffre de maniÃ¨re chronique dâ€™un manque flagrant de compÃ©tences. SacrÃ© dilemmeÂ !

Ã€ la rentrÃ©e, la Commission de rÃ©gulation de lâ€™Ã©nergie lancera un appel dâ€™offres simplifiÃ© pour les installations entre 100 et 500 kWc. Ce mÃ©canisme remplacera le guichet ouvert, avec un volume attribuÃ© plus limitÃ©, signe dâ€™un virage vers une logique concurrentielle. Dans le mÃªme temps, les tarifs dâ€™achat poursuivent leur baisse, aprÃ¨s les dÃ©crets publiÃ©s au printemps et la nouvelle grille en vigueur depuis juillet. Cette Ã©volution met sous pression la rentabilitÃ© de certains projets, sur le segment rÃ©sidentiel et professionnel.

Les besoins en main dâ€™Å“uvre qualifiÃ©e ne faiblissent pas.

Pour autant, la croissance globale du parc reste forte, et les besoins en main dâ€™Å“uvre qualifiÃ©e ne faiblissent pas. Installateurs, techniciens de maintenance, chefs de chantier et chargÃ©s dâ€™affaires figurent parmi les profils les plus recherchÃ©s. Le Syndicat des Ã‰nergies Renouvelables rappelle que plusieurs milliers de professionnels supplÃ©mentaires devront Ãªtre formÃ©s dâ€™ici 2030 pour atteindre les objectifs fixÃ©s par la programmation pluriannuelle de lâ€™Ã©nergie, dont la nouvelle version est toujours attendue.

La plateforme ECO emploi

Dans ce contexte, la question du recrutement devient cruciale. Câ€™est prÃ©cisÃ©ment le rÃ´le dâ€™ECO emploi (emploi.les-energies-renouvelables.eu), plateforme dÃ©diÃ©e aux mÃ©tiers de lâ€™Ã©nergie. AdossÃ©e Ã lâ€™Ã©cosystÃ¨me ECOinfos Energies Renouvelables, elle permet aux entreprises, notamment les PME et TPE, de publier leurs offres et de recevoir rapidement des candidatures ciblÃ©es issues de la filiÃ¨re. Une rÃ©ponse pragmatique pour fluidifier un marchÃ© de lâ€™emploi sous tension et accompagner la montÃ©e en puissance du solaire.