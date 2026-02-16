European Energy renforce son activitÃ© agrivoltaÃ¯que avec le recrutement de Sylvain Le Roux

Pour accompagner sa croissance dans lâ€™agrivoltaÃ¯sme, European Energy France annonce l’arrivÃ©e de Sylvain Le Roux en qualitÃ© de Chef de Projet agrivoltaÃ¯que au sein de son agence de Lille. Fort d’une expÃ©rience de plus de 7 ans dans le dÃ©veloppement de projets Ã©oliens et photovoltaÃ¯ques, il apporte une expertise technique et territoriale prÃ©cieuse Ã la croissance de European Energy dans lâ€™Hexagone.

DiplÃ´mÃ© ingÃ©nieur ENSE3 Ã lâ€™INP Grenoble et titulaire d’un double Master en Ã©nergies renouvelables obtenu en SuÃ¨de Ã la Kungliga Tekniska hÃ¶gskolan, Sylvain Le Roux a dÃ©butÃ© sa carriÃ¨re chez EOLFI oÃ¹ il est restÃ© 3 ans avant de rejoindre EDF Renouvelables. Pendant 3 ans, il y occupe le poste de Chef de Projet Ã©olien et photovoltaÃ¯que et RÃ©fÃ©rent agrivoltaÃ¯que pour la rÃ©gion Centre-Val de Loire.

Fin 2025, il rejoint European Energy France en tant que Chef de Projet agrivoltaÃ¯que. Au sein de la filiale franÃ§aise de lâ€™Ã©nergÃ©ticien danois, il participe au dÃ©veloppement du portefeuille de projets en France, notamment dans l’Yonne, la Somme, l’Eure-et-Loir et la Charente. Les projets quâ€™il pilote intÃ¨greront Ã©galement les solutions prometteuses de stockage d’Ã©nergie par batteries (BESS). En outre, fort de ses expÃ©riences passÃ©es, Sylvain apporte Ã European Energy France une connaissance fine des territoires sur lesquels il intervient. Cela tant au niveau de la rÃ©glementation locale, quâ€™au niveau des acteurs avec qui il a dÃ©jÃ lâ€™habitude de dialoguer. Â« En rejoignant European Energy, je me rÃ©jouis de travailler pour un acteur des Ã©nergies renouvelables qui cultive lâ€™esprit de concertation de toutes les parties prenantes dÃ¨s lâ€™amont des projets agrivoltaÃ¯ques, ainsi que lâ€™innovation et le pragmatisme de la culture scandinave dans lâ€™apport de solutions. Jâ€™en apprÃ©cie par ailleurs la taille humaine et le mode de travail collaboratif avec mes collÃ¨gues sur lâ€™ensemble du territoire franÃ§ais Â» confie Sylvain Le Roux, Chef de Projet.

Â

Â« Avec plus de 1GW en dÃ©veloppement en France, nous sommes ravis de renforcer notre Ã©quipe en France et dâ€™accueillir Sylvain dans notre agence lilloise. Sa connaissance du territoire et son expertise dans les Ã©nergies renouvelables sont des atouts majeurs pour notre stratÃ©gie de croissance dans lâ€™agrivoltaÃ¯sme Â» ajoute FranÃ§ois RÃ©aubourg, Directeur du DÃ©veloppement PhotovoltaÃ¯que en France.