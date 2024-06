Rapport dâ€™activitÃ© 2023 de Soren : montÃ©e en puissance de la filiÃ¨re de recyclage photovoltaÃ¯que franÃ§aise

Le rapport d’activité de Soren permet de faire le point sur la collecte annuelle des panneaux solaires photovoltaïques en fin de vie. Soren a comptabilisé 5 207 tonnes récupérées en 2023 (contre 3 848 tonnes récupérées en 2022), dont 4 431 tonnes en Métropole et 775 tonnes en régions françaises d’Outre-Mer. Une année record ! Décryptage de l’impact et de l’évolution de la collecte et du traitement des panneaux solaires photovoltaïques.

La mise sur le marché des panneaux solaires photovoltaïques en 2023 a connu un accroissement important par rapport à 2022. 14,5 millions ont été mis en circulation ce qui représente une progression de 45%. La filière du recyclage des panneaux solaires photovoltaïques poursuit son développement et se structure de mieux en mieux pour les collecter et traiter.

461 adhérents producteurs

Depuis décembre 2023, Soren peut compter sur 461 adhérents producteurs (contre 395 adhérents producteurs en 2022) et 276 points d’apport volontaires (contre 231 en 2022) partout en France et dans le territoire pour accompagner cette transition. Le recyclage a un rôle clé pour récupérer les différents composants d’un panneau solaire photovoltaïque et éviter le plus possible l’importation, encore très importante en 2023 (93%). « Le recyclage permet de favoriser le développement d’une filière circulaire avec une bonne valorisation – taux actuel de valorisation à 87% – des matériaux critiques à haute valeur ajoutée silicium, argent qui sont en lien avec des enjeux environnementaux mais aussi de souveraineté économique. Il faut savoir que l’argent qui ne représente que 0,08% de la matière d’un panneau représente 20% de la valeur financière au cours du recyclage. Idem pour le silicium qui avec 2,9% en part matière pèse 40% de la valeur. L’enjeu est de taille » reconnaît Nicolas Defrenne, directeur général de Soren.

Plus de 5000 tonnes de panneaux récupérées en 2023

Sur la foi du rapport d’activité, Soren a comptabilisé 5 207 tonnes récupérées en 2023 (contre 3 848 tonnes récupérées en 2022), dont 4 431 tonnes en Métropole et 775 tonnes en régions françaises d’Outre-Mer. 4 804 tonnes ont été collectées sur site et 403 tonnes proviennent d’un point apport volontaire. Sur le traitement global des panneaux solaires photovoltaïques usagés (3 631 tonnes), 3 286 tonnes (90%) ont été recyclés. Un chiffre très encourageant. Le reste a été éliminé (8,87%) ou valorisé (0,64%). Le hic, car il y a un hic réside dans le réemploi plus ou moins sauvage des panneaux qui échappent ainsi au recyclage. « Entre 2022 et 2023, environ 40% des panneaux ont été revendus à l’étranger souvent par des éco délinquants qui les rachètent un ou deux euros pièces aux opérateurs avant de les envoyer à l’autre bout du monde en containers. Le tout sans aucun critère, avec des risques pour la santé humaine. Je le déplore avec force et véhémence. C’est inacceptable » s’agace Nicolas Defrenne qui participe activement à des enquêtes douanières sur ces pratiques délétères. En réponse à cette problématique, un fonds de réemploi de 3 millions d’euros sera alloué sur la période 2024-2027 via un appel d’offre lancé au deuxième semestre 2024. De quoi donner une seconde vie aux panneaux en France avec des critères techniques et des garanties de durabilité raisonnable. Un peu comme une voiture passe un contrôle technique…

Encadré

Soren : un CA de plus de 9,5 millions d’euros

Fin 2023, Soren comptabilise un chiffre d’affaires 9 545 000€ (vs 8 477 000 euros en 2022), dont 8 304 000€ de contributions et 560 000€ des recettes tirées de la vente des matières premières recyclées. D’un point de vue structurel, opérationnel et financier, Soren peut s’appuyer sur une base solide pour continuer à recycler et valoriser les panneaux solaires photovoltaïques. Ses partenaires actuels et futurs vont permettre de consolider la filière.