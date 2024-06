Boralex annonce la nomination de Jean-FranÃ§ois Petit en qualitÃ© de Senior Vice-prÃ©sident DÃ©veloppement, Europe

Boralex annonce la nomination de Jean-François Petit en tant que Senior Vice-président Développement, Europe à compter du 17 juin 2024. Jean-François Petit rejoint ainsi le comité de direction Europe, en charge du développement, au sein de Boralex, pionnière des énergies renouvelables et premier producteur indépendant de l’éolien terrestre en France.

Fort d’une expérience de plus de 25 ans, dont plus de 20 ans à des postes de direction, Jean-François dispose d’un solide parcours dans le domaine des énergies renouvelables. De 2004 à 2024, Jean-François a travaillé au sein de RES Group en tant que directeur du développement en France, directeur nouvelles technologies Europe, puis directeur général adjoint. En 2019 il devient directeur général de RES SAS, devenue Q Energy France en 2021.

« Nous sommes très heureux d’accueillir Jean-François au sein de notre organisation. Nous sommes convaincus que son expérience dans les énergies renouvelables, son expertise internationale et ses qualités de leader seront des atouts précieux pour nous aider à poursuivre la croissance de Boralex en Europe », souligne Nicolas Wolff, Executive Vice-président et Directeur Général de Boralex en Europe.

« J’ai choisi de rejoindre Boralex pour ses valeurs, sa vision du marché des énergies renouvelables et les qualités humaines et sociales, en ligne avec mes attentes. C’est une très belle opportunité et une chance pour moi de pouvoir y déployer mon énergie, mon expérience et ma volonté de contribuer à la transition énergétique aux côtés d’une équipe de femmes et d’hommes experts, engagés et motivés par le challenge de la décarbonation des usages et la production d’électricité renouvelables et accessible à toutes et tous. » - Jean-François Petit, Senior Vice-président Développement, Europe Jean-François Petit succèdera à Patrick Simon, anciennement Senior Vice-président Développement, Europe, qui a quitté ses fonctions le mois dernier. Nous le remercions de son engagement et lui souhaitons une pleine réussite pour ses futurs projets.

Quid de Boralex ?

Boralex, fournit de l’énergie renouvelable et abordable pour tous, depuis plus de 30 ans. Un des leaders sur le marché canadien et premier producteur indépendant de l’éolien terrestre de France, Boralex est également présent aux États-Unis et au Royaume-Uni. Au cours des cinq dernières années, sa puissance installée a plus que doublé et elle s’établit aujourd’hui à plus de 3 GW. Boralex développe un portefeuille de projets de près de 6,7 GW dans l’éolien, le solaire et le stockage, guidés par ses valeurs et sa démarche de responsabilité sociétale d’entreprise (RSE). Boralex, par une croissance profitable et durable, participe activement à la lutte contre le réchauffement climatique.