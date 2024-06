Rapport annuel 2023 de l’AIE PVPS : le solaire photovoltaÃ¯que contribue Ã  plus de 10 % Ã  lâ€™Ã©lectricitÃ© dans 18 pays

Le rapport 2023 de l’AIE PVPS présente les réalisations et les initiatives du programme de collaboration technologique. En tant que réseau mondial, l’ AIE PVPS rassemble des chercheurs et des experts politiques de premier plan pour partager des recherches technologiques de pointe et les meilleures pratiques, faisant ainsi progresser le déploiement de l’énergie solaire photovoltaïque sur la planète. Bilan !



En 2023, la technologie solaire photovoltaïque a atteint une capacité de 1,6 TW, avec une contribution significative de la Chine en installant 235 GW. Cette croissance s’est accompagnée d’une baisse notable des prix des modules, contribuant ainsi à maintenir la compétitivité du photovoltaïque alors que les prix de l’électricité se stabilisaient.

Une meilleure intégration de l’énergie solaire dans les réseaux énergétiques mondiaux

L’énergie solaire photovoltaïque joue désormais un rôle important dans le mix énergétique mondial, contribuant à plus de 10 % à l’électricité dans 18 pays, soit le double de ce chiffre par rapport à l’année précédente. Le secteur continue d’innover avec le développement de systèmes photovoltaïques intégrés aux bâtiments, flottants et agrivoltaïques, améliorant ainsi la polyvalence et l’efficacité des applications solaires. Pour l’avenir, PVPS se concentre activement sur une meilleure intégration de l’énergie solaire dans les réseaux énergétiques mondiaux, avec de nouvelles initiatives autour des pôles énergétiques et de l’hydrogène vert. Cela comprend le lancement d’un nouveau groupe d’action sur l’agrivoltaïque et d’une tâche dédiée à l’intégration du réseau photovoltaïque, visant à faire progresser davantage les capacités du secteur.

Quelques faits marquants de 2023

Le rapport annuel 2023 explore l’état et les perspectives de la technologie photovoltaïque dans son réseau de 31 pays et organisations membres. Ce rapport fournit des informations clés sur les progrès mondiaux de l’énergie solaire.

Quelques faits marquants de 2023 :

• Autriche : le marché photovoltaïque a doublé par rapport à 2022, atteignant une croissance de plus de 2,5 GW et répondant désormais à environ 10 % de la demande intérieure en électricité du pays.

• Chine : en hausse significative d’une année sur l’autre, la nouvelle capacité photovoltaïque installée a atteint 216,88 GW(AC), les bases photovoltaïques centralisées dépassant les systèmes distribués. Cela comprend 120,59 GW(AC) provenant de nouvelles installations, soit une augmentation de 232,2 %.

• Allemagne : pour la première fois, plus de la moitié de l’électricité produite en Allemagne en 2023 provenait de sources renouvelables comme l’énergie solaire et éolienne.

• Portugal : la capacité photovoltaïque installée a atteint 4,1 GW, soit une augmentation de 46 % par rapport à l’année dernière, avec une croissance des systèmes décentralisés de 65 % par rapport à la croissance de 32 % des centrales électriques centralisées. Cette dynamique devrait changer à mesure que les grandes centrales photovoltaïques associées à la production d’hydrogène entreront en activité.

• Union européenne : SolarPower Europe rapporte une année record pour l’énergie solaire photovoltaïque, avec 55,9 GW installés dans 27 États membres, soit une augmentation de 40 % par rapport à 2022 et le double de la taille du marché en seulement deux ans. En France, les volumes globaux connectés au réseau ont augmenté d’une manière sans précédent estimé à 3,8 GWDC (2,8 GWDC en 2022, 3,7 GWDC en 2021). Le segment de 100 kWc à 250 kWc est passé d’environ 40 MWc par trimestre 2022 à près de 300 MWc au troisième trimestre 2023 (soit environ 25 % du marché annuel), car un arriéré de projets a été connecté après les impacts combinés des révisions des tarifs de rachat et de la réduction des prix des modules.

• Thaïlande : le pays a connu une augmentation de près de 4 GW des installations solaires photovoltaïques cumulées, atteignant 8 831 MWc en 2023.

L’AIE PVPS à la tâche…

En 2023, l’AIE PVPS a continué à soutenir huit projets de recherche actifs, appelés Tasks. Ces tâches permettent aux membres de contribuer et de stimuler les progrès dans divers domaines de la technologie photovoltaïque, de l’analyse de marché à la durabilité et aux innovations technologiques. Les tâches contribuent à faciliter l’intégration du photovoltaïque dans les marchés de l’énergie, à améliorer les pratiques de durabilité et à développer de nouvelles applications photovoltaïques pour répondre aux besoins actuels et futurs. Chaque tâche du programme, qu’il s’agisse d’analyser les tendances mondiales du marché photovoltaïque ou d’étudier la durabilité des systèmes photovoltaïques, contribue à une compréhension approfondie de l’état de la technologie solaire et de son potentiel. Le dernier rapport annuel détaille les réalisations et les projets en cours de ces tâches, offrant une vue approfondie des progrès en matière de recherche et de développement photovoltaïque.

iea-pvps.org/wp-content/uploads/2024/05/PVPS_Annual_Report_2023_v4-6.pdf

