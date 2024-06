Bilan de la 15ème édition des Rencontres nationales de l’énergie citoyenne

Les 23 et 24 mai 2024 se tenait la 15ème édition des Rencontres nationales de l’énergie citoyenne, un événement phare organisé par Énergie Partagée avec le soutien de l’ADEME et de la Ville de Marseille. Accueillies chaque année dans une région différente, ces Rencontres visent à sensibiliser le plus grand nombre au modèle de l’énergie citoyenne, et à promouvoir la diversité des initiatives citoyennes partout en France. Reportage au cœur du volcan d’une énergie citoyenne en ébullition !

Cette nouvelle édition a rassemblé plus de 180 participants, une fréquentation en nette progression depuis 2023, témoignant du dynamisme du mouvement Énergie Partagée et de la volonté de l’ensemble des acteurs locaux d’accélérer la transition énergétique.

Quelques temps forts des Rencontres

Les Rencontres se sont ouvertes avec la table ronde : “À l’heure de la loi d’accélération des énergies renouvelables, quel rôle pour les projets citoyens dans la planification et l’aménagement du territoire ?” On en retient qu’au-delà d’être des pionniers dans la relocalisation de la production d’énergie, les projets citoyens constituent un puissant levier pour transformer les politiques territoriales et instaurer de nouvelles formes de coopération. En plus de promouvoir une gouvernance partagée et d’assurer l’acceptabilité des projets, ils maximisent le financement et les retombées économiques locales, garantissant ainsi de nouvelles ressources pour l’aménagement du territoire. « Cette 15ème édition a une nouvelle fois démontré l’engagement fort et croissant des citoyens, collectivités et acteurs financiers dans la transition énergétique en France » assurent les organisateurs.

Les nouveautés de cette 15ème édition

Pour la première fois, des ateliers ont été ouverts au grand public, attirant une participation enthousiaste des Marseillais avec notamment 40 participants à l’atelier Énergie Mix et près d’une vingtaine au jeu Frizzle, dédié à la découverte du montage des projets citoyens. La diversité géographique des participants a également été remarquable, avec une représentation équilibrée de l’ensemble des régions. 27 % des participants venaient ainsi de la région PACA, 25 % de l’Auvergne-Rhône-Alpes, 16 % d’Île-de-France, 12 % d’Occitanie, 5 % de Bretagne et 15 % des autres régions.

Des projets de plus grande envergure et de nouvelles dynamiques

L’édition 2024 a révélé l’essor de projets de grande taille, tels que des centrales solaires et des parcs éoliens, en axe de travail pour les années à venir chez Énergie Partagée, a également été mise en lumière, à travers des initiatives de bois-énergie et solaire thermique notamment. Les Rencontres ont réaffirmé la nécessité de soutenir l’énergie citoyenne dans les politiques publiques pour accélérer la transition énergétique. Le Livre blanc du Collectif pour l’énergie citoyenne, présenté durant l’événement, propose ainsi six mesures pour renforcer la participation des acteurs locaux et améliorer la planification territoriale des énergies renouvelables.

« Continuer à promouvoir des initiatives durables et inclusives »

« Les Rencontres Nationales de l’Énergie Citoyenne constituent un moment important pour sa capacité à rassembler tous les acteurs de la transition énergétique. Organisée à Marseille, cette 15ème édition a une nouvelle fois démontré l’engagement fort et croissant des citoyens, collectivités et acteurs financiers dans la transition énergétique en France. Ensemble, nous soulignons que la transition énergétique est non seulement possible, mais déjà en marche. Le rendez-vous est pris pour l’édition 2025, avec l’objectif de continuer à promouvoir des initiatives durables et inclusives pour un avenir énergétique plus durable et citoyen », déclare Erwan Boumard, Directeur général d’Énergie Partagée.