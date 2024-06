Le navire laboratoire Energy Observer sera de retour Ã  Saint-Malo le 14 juin, aprÃ¨s une odyssÃ©e de 7 ans autour du monde

Après un périple de sept ans autour du monde, Energy Observer, navire laboratoire de la transition énergétique, retrouvera vendredi 14 juin à 15h30 Saint-Malo, son port d’attache. Mis à l’eau le 14 avril 2017, ce navire emblématique aura parcouru plus de 68 000 milles nautiques, soit plus de trois fois le tour de la Terre, pour comprendre les enjeux énergétiques, explorer les solutions concrètes, témoigner de la viabilité des technologies propres et participer à la construction d’un monde bas carbone.

Effectuant sa dernière Transatlantique après avoir quitté Saint-Pierre-et-Miquelon le 23 mai, Energy Observer arrivera près de l’île de Cézembre en baie de Saint-Malo vers14h00 le 14 juin prochain, empruntera ensuite le grand chenal et passera les écluses pour s’amarrer à 15h30 quai Duguay-Trouin, devant son village d’exposition face au palais du Grand Large. Un écran géant sera installé à l’angle du quai de l’esplanade Saint-Vincent, où sera retransmise en direct l’arrivée du bateau. Un live, animé par Serge Herbin, voix de la course au large et célèbre speaker de la Route du Rhum, permettra de vivre cet événement. La retransmission sera également disponible sur les réseaux sociaux d’Energy Observer.

Un mix d’énergies renouvelables

Depuis son départ de Saint-Malo le 14 avril 2017, le navire et son équipage ont entrepris une odyssée de sept ans autour du monde, parcourant plus de 68 000 milles nautiques, visitant 50 pays et effectuant 101 escales. Energy Observer incarne à la fois une aventure humaine, un plaidoyer et un laboratoire grandeur nature pour la transition énergétique. En utilisant des technologies de pointe, ce navire zéro émission combine un mix d’énergies renouvelables, des ailes de propulsion véliques et une chaîne hydrogène complète générée grâce à l’électrolyse de l’eau de mer, afin de démontrer la viabilité des technologies propres dans diverses conditions climatiques et géographiques. Pour comprendre les enjeux énergétiques mondiaux, Energy Observer a collaboré avec des scientifiques, des industriels et des décideurs politiques à travers le monde. Chaque escale a été une opportunité d’enquêter, de découvrir l’état des lieux des systèmes énergétiques, des feuilles de route de décarbonation des pays visités et des solutions qu’ils mettent en œuvre pour accélérer leur transition. Cette journée sera l’occasion de dresser le bilan de cette aventure liée au grand défi de notre 21e siècle et de partager les nouveaux projets d’Energy Observer, ouvrant ainsi une nouvelle page de son engagement pour un avenir durable et respectueux de l’environnement.

Encadré

Informations pratiques

Quai Duguay-Trouin

Village d’exposition, destiné à sensibiliser tous les publics aux enjeux de la transition énergétique et écologique est ouvert du 14 au 23 juin 2024 de 10h à 20h tous les jours

Sauf le 14/06 : 10h-22h et le 23/06 : 10h-18h

Gratuit