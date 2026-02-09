Rapport AIE Ã‰lectricitÃ© 2026 : la demande mondiale dâ€™Ã©lectricitÃ© en forte croissance, le photovoltaÃ¯que pour y rÃ©pondre

Le rapport annuel de l’AIE sur les systÃ¨mes et marchÃ©s mondiaux de l’Ã©lectricitÃ©, Ã‰lectricitÃ© 2026, fournit une analyse approfondie des tendances rÃ©centes et des Ã©volutions politiques qui sous-tendent la nouvelle Ã¨re Ã©lectrique dans lequel le monde a Ã©tÃ© propulsÃ© pour juguler les changements climatiques. Cette annÃ©e, la pÃ©riode de prÃ©vision a Ã©tÃ© Ã©tendue Ã cinq ans, de 2026 Ã 2030, contre trois ans prÃ©cÃ©demment. Explications sur ces Ã©volutionsÂ !

Selon le rapport annuel de lâ€™AIE, la demande mondiale d’Ã©lectricitÃ© devrait augmenter Ã un rythme annuel moyen soutenu de 3,6 % sur la pÃ©riode 2026-2030, soutenue par la hausse de la consommation des secteurs de l’industrie, des vÃ©hicules Ã©lectriques, de la climatisation et des centres de donnÃ©es.

La demande d’Ã©lectricitÃ© devrait croÃ®tre fortement jusqu’en 2030 avec l’avÃ¨nement de l’Ã¨re Ã©lectrique

La demande mondiale d’Ã©lectricitÃ© a progressÃ© de 3 % en 2025 par rapport Ã l’annÃ©e prÃ©cÃ©dente. Cette croissance fait suite Ã une hausse de 4,4 % en 2024, annÃ©e oÃ¹ des vagues de chaleur intenses et une forte activitÃ© industrielle dans de nombreuses rÃ©gions ont stimulÃ© la consommation d’Ã©lectricitÃ©. Pour les cinq prochaines annÃ©es, la croissance annuelle de la demande devrait Ãªtre en moyenne 50 % supÃ©rieure Ã la moyenne de la dÃ©cennie prÃ©cÃ©dente. Pour la premiÃ¨re fois en trente ans, hors pÃ©riodes de crise, la demande mondiale d’Ã©lectricitÃ© a dÃ©passÃ© la croissance Ã©conomique en 2024, une tendance qui devrait se gÃ©nÃ©raliser dans les annÃ©es Ã venir. MalgrÃ© un lÃ©ger retournement en 2025 dÃ» aux conditions mÃ©tÃ©orologiques ayant affectÃ© la demande d’Ã©lectricitÃ©, un changement fondamental dans la relation Ã©tablie de longue date entre la demande d’Ã©lectricitÃ© et l’activitÃ© Ã©conomique devrait Ãªtre une caractÃ©ristique dÃ©terminante de la pÃ©riode de prÃ©vision. D’ici Ã 2030, la consommation d’Ã©lectricitÃ© devrait croÃ®tre au moins 2,5 fois plus vite que la demande Ã©nergÃ©tique globale.

La Chine devrait rester le principal contributeur Ã la croissance de la demande mondiale d’Ã©lectricitÃ© jusqu’en 2030

Les Ã©conomies Ã©mergentes demeurent le principal moteur de la croissance de la demande, reprÃ©sentant prÃ¨s de 80 % de la consommation d’Ã©lectricitÃ© supplÃ©mentaire d’ici 2030. Si l’Inde et l’Asie du Sud-Est sont de plus en plus appelÃ©es Ã stimuler la hausse de la demande Ã©nergÃ©tique au cours de la prochaine dÃ©cennie, la Chine devrait rester le principal contributeur Ã la croissance de la demande mondiale d’Ã©lectricitÃ© jusqu’en 2030, reprÃ©sentant prÃ¨s de 50 % de cette augmentation. Au cours des cinq prochaines annÃ©es, la Chine Ã elle seule devrait gÃ©nÃ©rer une demande Ã©quivalente Ã la consommation totale d’Ã©lectricitÃ© de l’Union europÃ©enne (UE) aujourd’hui, avec une croissance annuelle moyenne de 4,9 %. Ce taux est proche de son rythme de 5 % prÃ©vu pour 2025, mais infÃ©rieur Ã sa moyenne de 6,5 % enregistrÃ©e au cours de la derniÃ¨re dÃ©cennie. La part de l’Inde et de l’Asie du Sud-Est dans la croissance de la demande d’Ã©lectricitÃ© parmi les Ã©conomies Ã©mergentes devrait augmenter substantiellement d’ici 2030, sous l’effet d’une forte croissance Ã©conomique et d’une demande croissante de climatisation, ce qui devrait stimuler Ã la fois la consommation annuelle et les pics de consommation.

Les data centers dopent la demande dâ€™Ã©lectricitÃ©

La croissance de la demande d’Ã©lectricitÃ© dans les Ã©conomies avancÃ©es s’accÃ©lÃ¨re Ã nouveau aprÃ¨s 15 ans de stagnation. Cette reprise marque le dÃ©but d’une nouvelle Ã¨re oÃ¹ l’Ã©lectricitÃ© est un facteur Ã©nergÃ©tique majeur pour certains des moteurs les plus dynamiques des Ã©conomies mondiales, tels que l’intelligence artificielle (IA), les centres de donnÃ©es et l’industrie manufacturiÃ¨re de pointe. En 2025, les Ã©conomies avancÃ©es reprÃ©sentaient prÃ¨s de 20 % de la croissance mondiale de la demande d’Ã©lectricitÃ©, contre 17 % en 2024. Le rapport prÃ©voit que cette part restera proche de 20 % en moyenne sur la pÃ©riode de prÃ©vision, portÃ©e par l’expansion de l’activitÃ© industrielle et la croissance continue des centres de donnÃ©es, des vÃ©hicules Ã©lectriques et d’autres utilisations finales de l’Ã©lectricitÃ©. Aux Ã‰tats-Unis, la demande d’Ã©lectricitÃ© a augmentÃ© de 2,1 % en 2025 et devrait croÃ®tre de prÃ¨s de 2 % par an jusqu’en 2030, dont environ la moitiÃ© de cette augmentation totale sera imputable Ã l’expansion rapide des centres de donnÃ©es. AprÃ¨s une hausse de moins de 1 % en 2025, la demande d’Ã©lectricitÃ© dans l’Union europÃ©enne devrait croÃ®tre plus fortement. En supposant une reprise modÃ©rÃ©e de l’activitÃ© industrielle, la demande de l’UE devrait augmenter d’environ 2 % par an jusqu’en 2030 â€“ mÃªme si la consommation ne devrait pas retrouver son niveau de 2021 avant 2028. De nombreuses autres Ã©conomies avancÃ©es â€“ comme l’Australie, le Canada, le Japon et la CorÃ©e â€“ devraient Ã©galement connaÃ®tre une croissance plus rapide de leur demande d’Ã©lectricitÃ© jusqu’en 2030.

Plus de 600 TWh pour l’Ã©nergie solaire photovoltaÃ¯que Ã horizon 2030

La production totale d’Ã©nergies renouvelables dÃ©passe celle du charbon, conformÃ©ment aux prÃ©cÃ©dentes prÃ©visions de l’AIE. GrÃ¢ce Ã la production record d’Ã©lectricitÃ© par l’Ã©nergie solaire photovoltaÃ¯que, la production d’Ã©nergie renouvelable a connu une forte croissance en 2025, atteignant quasiment le niveau de production des centrales Ã charbon, selon les derniÃ¨res donnÃ©es disponibles. Ce rÃ©sultat a Ã©tÃ© obtenu malgrÃ© une production hydroÃ©lectrique plus faible dans certaines rÃ©gions et des vitesses de vent infÃ©rieures Ã la moyenne, notamment en Europe, qui ont freinÃ© la croissance globale de la production d’Ã©nergie renouvelable. La production d’Ã©nergie renouvelable devrait croÃ®tre d’environ 1Â 000 tÃ©rawattheures (TWh) par an jusqu’en 2030, dont plus de 600 TWh pour l’Ã©nergie solaire photovoltaÃ¯que Ã elle seule. En pourcentage, la production d’Ã©nergie renouvelable devrait augmenter de 8Â % par an. Les Ã©nergies renouvelables et le nuclÃ©aire devraient reprÃ©senter ensemble environ la moitiÃ© de la production mondiale d’Ã©lectricitÃ© d’ici 2030. La production d’Ã©lectricitÃ© nuclÃ©aire a atteint un nouveau record en 2025 et devrait continuer de croÃ®tre rÃ©guliÃ¨rement jusqu’en 2030. Cette croissance a Ã©tÃ© soutenue par la remise en service de rÃ©acteurs au Japon, l’augmentation de la production en France et l’ajout de nouvelles capacitÃ©s en Chine, en Inde et dans d’autres pays. Si l’essentiel de la croissance de la production nuclÃ©aire d’ici 2030 devrait se produire dans les Ã©conomies Ã©mergentes, la Chine reprÃ©sentant Ã elle seule environ 40 % de l’augmentation mondiale, l’Ã©nergie nuclÃ©aire retrouve Ã©galement une importance stratÃ©gique dans de nombreuses Ã©conomies avancÃ©es, grÃ¢ce Ã des cadres politiques favorables visant Ã prolonger la durÃ©e de vie des rÃ©acteurs et Ã accroÃ®tre leurs capacitÃ©s.

L’Ã©volution rapide des systÃ¨mes Ã©lectriques place les rÃ©seaux et la flexibilitÃ© au cÅ“ur des politiques publiques

L’Ã¨re de l’Ã©lectricitÃ© exige un dÃ©veloppement rapide et efficace des rÃ©seaux et une flexibilitÃ© accrue des systÃ¨mes afin d’intÃ©grer de maniÃ¨re sÃ»re et rentable un mix Ã©nergÃ©tique en constante Ã©volution, entre production, demande et stockage. La production variable d’Ã©nergie solaire photovoltaÃ¯que et Ã©olienne, continue de croÃ®tre rapidement, sa part dans la production mondiale devant passer de 17 % aujourd’hui Ã 27 % d’ici 2030. ParallÃ¨lement, de nouvelles sources de demande, telles que les vÃ©hicules Ã©lectriques, les pompes Ã chaleur et les charges fortement concentrÃ©es, comme les centres de donnÃ©es, – devraient connaÃ®tre une croissance rapide. Dans le mÃªme temps, plus de 2Â 500 gigawatts (GW), de projets â€“ englobant les Ã©nergies renouvelables, le stockage et les projets Ã forte consommation, comme les centres de donnÃ©es â€“ restent bloquÃ©s dans les files d’attente de raccordement aux rÃ©seaux Ã travers le monde. Ã‰tant donnÃ© que les investissements dans les rÃ©seaux Ã©lectriques sont largement infÃ©rieurs Ã ceux dans les capacitÃ©s de production, de nombreux rÃ©seaux subissent dÃ©jÃ une augmentation des limitations de production liÃ©es Ã la congestion. Pour rÃ©pondre Ã la demande d’Ã©lectricitÃ© prÃ©vue jusqu’en 2030, il faudrait une augmentation annuelle des investissements dans les rÃ©seaux d’environ 50 % d’ici 2030 par rapport aux 400 milliards de dollars actuels, ainsi qu’un renforcement significatif des chaÃ®nes d’approvisionnement liÃ©es aux rÃ©seaux. ParallÃ¨lement, les rÃ©seaux conÃ§us pour les pics de consommation prÃ©sentent souvent d’importantes capacitÃ©s inutilisÃ©es pendant les pÃ©riodes creuses. Alors que les rÃ©seaux et la flexibilitÃ© gagnent en importance dans les politiques publiques, une utilisation plus efficace des systÃ¨mes existants peut contribuer Ã rÃ©duire la congestion et Ã accÃ©lÃ©rer l’intÃ©gration, tandis que les efforts d’expansion des rÃ©seaux se poursuivent.

Environ 1Â 200 Ã 1Â 600 GW de projets en phase avancÃ©e, actuellement bloquÃ©s dans les files d’attente Ã travers le monde

Des mesures complÃ©mentaires, telles que les technologies d’amÃ©lioration du rÃ©seau et les rÃ©formes rÃ©glementaires, peuvent Ã©galement libÃ©rer d’importantes capacitÃ©s Ã court terme, parallÃ¨lement Ã l’avancement des extensions de rÃ©seau. L’analyse de l’AIE pour ce rapport montre que ces mesures, prises ensemble, pourraient libÃ©rer suffisamment de capacitÃ©s pour connecter environ 1Â 200 Ã 1Â 600 GW de projets en phase avancÃ©e, actuellement bloquÃ©s dans les files d’attente Ã travers le monde. Environ 750 Ã 900 GW de projets pourraient Ãªtre rendus possibles grÃ¢ce Ã des accords de raccordement au rÃ©seau plus flexibles et non fermes. Ces accords permettent gÃ©nÃ©ralement un accÃ¨s plus rapide au rÃ©seau, avec certaines limitations, et peuvent crÃ©er des capacitÃ©s d’accueil supplÃ©mentaires avant la fin des travaux de modernisation du rÃ©seau. 450 Ã 700 GW supplÃ©mentaires pourraient Ãªtre libÃ©rÃ©s grÃ¢ce au dÃ©ploiement de technologies d’amÃ©lioration du rÃ©seau, telles que la gestion dynamique des lignes et le contrÃ´le avancÃ© des flux de puissance, ainsi que par des modernisations plus importantes comme le remplacement des conducteurs et l’augmentation de la tension. La rÃ©alisation de ce potentiel nÃ©cessiterait une mise Ã jour des cadres rÃ©glementaires et le dÃ©ploiement rapide de solutions techniques

Le dÃ©ploiement de batteries Ã grande Ã©chelle s’accÃ©lÃ¨re rapidement, devenant une source importante de flexibilitÃ© Ã court terme

Si les centrales Ã©lectriques conventionnelles demeurent la principale source de flexibilitÃ© du rÃ©seau Ã©lectrique, le parc croissant de batteries de grande capacitÃ© joue un rÃ´le de plus en plus important dans le soutien de la sÃ©curitÃ© d’approvisionnement. Cette forte croissance est particuliÃ¨rement notable dans les rÃ©gions oÃ¹ la part de l’Ã©nergie solaire photovoltaÃ¯que et Ã©olienne dans la production d’Ã©lectricitÃ© augmente rapidement. Des marchÃ©s comme la Californie, l’Allemagne, l’Australie-MÃ©ridionale, le Texas et le Royaume-Uni ont tous connu une forte croissance de la capacitÃ© de stockage d’Ã©lectricitÃ© par batteries Ã grande Ã©chelle ces derniÃ¨res annÃ©es. Le coÃ»t des batteries continue de baisser, renforÃ§ant leur compÃ©titivitÃ©, mais les efforts visant Ã rÃ©duire les obstacles au marchÃ© et Ã relever les dÃ©fis d’intÃ©gration peuvent contribuer Ã libÃ©rer tout leur potentiel.

