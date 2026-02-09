PPE 3 : Un front uni de chefs d’entreprise et de syndicats réclame la fin de l’attentisme énergétique et organise un rassemblement le 12 février à Paris

Alors que le Premier Ministre Sébastien Lecornu a annoncé la signature de la PPE 3 “d’ici la fin de semaine”, 13 organisations syndicales majeures du secteur de l’énergie et une centaine de chefs d’entreprises exigent dans une tribune sa publication immédiate pour consolider les stratégies de sortie des énergies fossiles de toutes les entreprises françaises, clef de notre souveraineté économique. C’est le message qu’elles porteront lors d’un rassemblement inédit ce jeudi 12 février à Paris : l’Université de l’Énergie de Demain.

Attendue depuis des mois par l’ensemble des industriels et investisseurs et alors que le gouvernement avait promis de la publier avant les élections municipales, la troisième Programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE) devrait être publiée d’ici la fin de semaine. Pour 13 fédérations majeures du secteur et plus de 100 chefs d’entreprises qui tirent la sonnette d’alarme aujourd’hui dans une tribune publiée dans Les Echos, l’heure n’est pourtant plus à l’hésitation dans un contexte géopolitique plus que jamais marqué par les tensions autour de l’énergie.

Aujourd’hui, la France importe encore 60 % de son énergie fossile, pour une facture de 60 milliards d’euros par an, dépendant de pays dont les intérêts divergent souvent des nôtres. Une vulnérabilité devenue intenable pour nos entreprises, nos territoires et notre industrie. Dans le même temps, l’absence de visibilité stratégique sur les moyens donnés à la sortie du fossile freine les investissements et affaiblit la compétitivité française.

Les acteurs économiques appellent donc à une programmation énergétique fondée sur quatre priorités :

Accélérer le développement des filières industrielles stratégiques pour notre souveraineté ; Accompagner 100% des entreprises dans la bascule du fossile vers les énergies décarbonées ; Équiper tous les territoires d’infrastructures et réseaux permettant la transition énergétique ; Promouvoir une Europe de l’énergie performante.

Les signataires dont Pascal Demurger (Impact France), Bernard Fontana (EDF), Catherine MacGregor (Engie), Christian Buchel (Union Française de l’Électricité), Estelle Brachlianoff (Veolia), Marianne Laigneau (Enedis), Xavier Girre (Suez), Jean-Charles Colas-Roy (Coénove), Anne-Catherine de Tourtier (France Renouvelables), Jules Nyssen (Syndicat des Énergies Renouvelables) ainsi que plus de 300 dirigeants et décideurs se donnent rendez-vous le 12 février prochain pour le premier grand rendez-vous Energie de l’année organisé par Impact France avec le soutien de 13 fédérations du secteur* pour s’aligner autour d’une vision claire pour la trajectoire énergétique de la France.

*Les coorganisateurs : Impact France, Union Française de l’Électricité, Coénove, France Renouvelables, le Syndicat des énergies renouvelables, France Invest, Start Industrie, Cleantech for France, Charge France, AFIEG, Anode et Infravision.

www.universite-energie-demain.eco