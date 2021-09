RaphaÃ«l Domjan seul aux commandes de lâ€™avion solaire SolarStratos !

Raphaël Domjan, initiateur du projet et pilote de SolarStratos a effectué son premier vol solo aux commandes de l’oiseau solaire jeudi 2 septembre 2021. La météo capricieuse de cet été 2021 n’a pas altéré la campagne de vols d’entraînements qui se déroule activement depuis le 29 juillet sous la supervision de Miguel A. Iturmendi, le pilote d’essai. Après 37 vols d’essais réussis dans le ciel de La Broye dont des vols de plus de 2 heures et des altitudes de plus de 10 000 pieds atteints, la poursuite de l’objectif d’atteindre la stratosphère à bord d’un avion solaire est en bonne voie pour l’équipe SolarStratos !

Les conditions météorologiques n’offrant que peu de fenêtre favorable au vol de l’avion solaire expérimental cet été, l’opportunité de réaliser ce vol solo a été saisie par Raphaël Domjan ce jeudi matin lorsque toutes les conditions étaient réunies. Il s’est envolé dans les airs à 07h15 et a effectué un vol d’une durée de 36 minutes, atteignant l’altitude de 4 000 pieds (1 220 m). Prochain vol solo de Raphaël Domjan aux commandes de SolarStratos, vendredi 3 septembre 2021, à 18h30 devant l’Aéropole de Payerne. Les images pourront être prises depuis la terrasse de l’Aéropole de Payerne.

SolarStratos est propulsé grâce à un double moteur électrique de 2 x 19 kW tournant à un maximum de 2 200 tpm. L’hélice comporte 3 pales et affiche un diamètre de 1.75 m. Pour le vol record, une nouvelle hélice sera installée, optimisée pour la montée à haute altitude. Le champ solaire de 22 m² environ, sur les ailes de SolarStratos, est couvert de cellules dernières génération, d’un rendement situé entre 22 et 24%. Elles alimentent les batteries lithium-ion d’une capacité totale de 14 kWh, extensible à 21 kWh.

press.solarstratos.com/eequeTi0eem9/movies/solarstratos-bout-a-bout-reprise-vols-aout-2021.mp4